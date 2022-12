Natale, Coldiretti: “Niente regali per un italiano su sei”

Secondo la Coldiretti, niente regali per un italiano su sei: si abbassa rispetto al 2021, però, il dato di chi ha rinunciato al dono di Natale

Secondo un analisi Coldiretti-Ixè, niente regali per un italiano su sei.

“Un clima di sobrietà frutto delle difficoltà economiche e delle preoccupazioni in vista del futuro”, riferisce l’associazione.

Rispetto allo scorso anno, però, è calato del 23% il numero di chi ha rinunciato al dono sotto l’albero: la spesa media, riferisce sempre la Coldiretti, è stata di 177 euro a testa, nonostante in diversi abbiano dovuto dirottare il budget destinato ai regali per affrontare spese urgenti”.

“La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia – afferma la Coldiretti – sono i 3 milioni di persone che nel 2022 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Si tratta di un’emergenza sociale senza precedenti dall’ultimo dopoguerra con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 600mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 337mila anziani sopra i 65 anni, e 687mila migranti stranieri”.