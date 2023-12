Natale, anche i miliardari desiderano i regali sotto l’albero: ecco la lista del 2023

Richieste di tutti i gusti che un "comune mortale" potrebbe soltanto sognarsi

Hanno tutto e di tutto ma non per questo non desiderano ricevere regali: chiaramente belli e spesso, neanche a dirlo, costosissimi. Sono i miliardari, che per la vigilia di Natale hanno scritto a Santa Claus la loro personale lista di desideri. Doni di tutti i gusti, che un “comune mortale” potrebbe soltanto sognarsi. Cominciamo con Knightsbridge Circle, agente di viaggi di lusso, intermediario per l’acquisto, da parte di un miliardario, di una villa da 5 milioni di dollari dove soggiornò Napoleone.

Soggiorni da 40mila euro a notte

Chesterfield invece, fondatore di Barton, una società di consulenza londinese, ha affittato a una famiglia un’isola privata nei Caraibi per due settimane. Prenota anche viaggi a Rishikesh, luogo che ha dato i natali allo yoga per ritiri spirituali, o ville private per i safari in Africa che costano circa 40.000 euro a notte. Mentre un cliente di Pollard Bayme, fondatrice della società di styling Lalaluxe, ha regalato un viaggio nello spazio per le vacanze natalizie, ultima moda della classe miliardaria.

Rotta verso i ghiacciai

Altra moda che incide, a dire il vero ormai da tempo sui nuovi regali di Natale dei miliardari è quella del cambiamento climatico. Lo stesso Pollard Bayme ha ad esempio spiegato che esiste “una corsa per vedere le cose prima che spariscano”. Ecco dunque immensi yacht con miliardari non più diretti verso la Costa Azzurra bensì per vedere i ghiacciai in Antartide o Patagonia. Altra meta è invece l’Australia per la Grande Barriera Corallina.

Meno avidi

Passando all’oggettistica, ovvero a regali soltanto apparantemente più accessibili, è lo stesso Chesterfield a spiegare: “”Abbiamo notato però quest’anno che le persone sono molto meno avide. Il Natale è diventato troppo commerciale per il miliardari”. Bill Gates per esempio consiglia libri da leggere durante le vacanze. Warren Buffett da tempo ha smesso di regalare i famosi 10.000 dollari in contanti ai suoi familiari. Ora per Natale distribuisce azioni e cioccolata.

Hardware in diamante

Tornando a Nicole Pollard Bayme, come detto fondatrice della società di styling Lalaluxe, ha ricevuto una chiamata di un cliente che le ha chiesto di trovare una Birkin himalayana di Hermes con un hardware in diamante. Una borsa rara che costa 750.000 dollari. Secondo un sodaggio di Deloitte gli americani hanno in programma di spendere in media di 1,652 dollari per i regali di Natale. Lo 0,2% del prezzo di quella Birkin.