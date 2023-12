Natale, parte la corsa ai regali degli italiani

La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge quest'anno verso spese utili.

Al via la corsa al regalo per 4 italiani su 10 che attendono gli ultimi quindici giorni prima del Natale per fare acquisti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ nel fare un bilancio del lungo weekend di shopping degli italiani nel ponte dell’Immacolata. Se ben il 33% degli italiani ha già fatto acquisti spinto anche dalle offerte del Black Friday e del cyber Monday, la maggioranza – sottolinea la Coldiretti – attende le ultime due settimane senza curarsi degli affollamenti. Una buona parte degli italiani attenderà l’arrivo delle tredicesime ma sono in molti ad aver scelto il ponte dell’Immacolata per acquistare i regali da mettere sotto l’albero addobbato secondo tradizione proprio a partire dall’8 dicembre in ben l’86% delle case secondo l’indagine Coldiretti/Ixe. Si assiste peraltro ad un prepotente ritorno anche degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell’on line fatto registrare a partire dagli anni della pandemia. Più della metà degli italiani (56%) vanno quest’anno a caccia di regali anche nei tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane. Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 5% infatti non farà alcun acquisto mentre ben il 49% spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l’acquisto più gettonato davanti a decori natalizi, piccoli oggetti per la casa, prodotti artigianali, dolciumi e capi di abbigliamento, secondo Coldiretti/Ixe’. La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge dunque quest’anno verso spese utili che premiano soprattutto il cibo.