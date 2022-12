Natale, Roma in vetta a mete preferite turisti: oltre 274 mila prenotazioni aeree

Il livello di occupazione massimo delle camere in hotel si rileva per l’ultimo giorno dell’anno quando arriva al 60%

E’ ancora la Capitale in testa alle mete di preferenza delle vacanze natalizie dei turisti che vengono in Italia con oltre 122 mila prenotazioni aeree, su oltre 274mila totali, rileva uno studio di Enit su dati Fordwardkeys. E’ la destinazione con le migliori performance, destinata ad accogliere circa il 45% dei visitatori internazionali totali, l’82,2% in più rispetto allo stesso periodo 2021/2022. Roma è seguita sul podio delle città d’arte top 3 da Milano (oltre 74 mila), in crescita del +63,9% con una quota di arrivi aeroportuali pari al 27,0% e da Venezia (oltre 24 mila), +30,2% con il 9,0% sul complessivo.

Raddoppiano presenze da Usa

Le prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia tra la settimana prenatalizia ed il week-end dell’Epifania sono attualmente 274 mila circa con un aumento del +57,3% rispetto al medesimo periodo 2021/2022. Lo rileva uno studio di Enit su dati Fordwardkeys. Raddoppiate le presenze di turisti dagli Stati Uniti. Continua la forte rappresentanza del mercato statunitense che raddoppia rispetto al 2021 (+49,8%): le prenotazioni aeree per le vacanze di Natale dagli Usa sono già 57mila. La percentuale di americani sfiora il 21% sul totale degli arrivi esteri previsti. Seguono le prenotazioni da Germania, 26.970 (+22,2%) e Regno Unito, 21.730 (+34,0%), con un’incidenza rispettiva del 9,8% e del 7,9% sul totale.

Per San Silvestro 60% camere hotel occupate

Il livello di occupazione massimo delle camere in hotel si rileva per l’ultimo giorno dell’anno quando arriva al 60%, quasi il doppio rispetto al tasso di saturazione delle festività natalizie 2021-2022 fermo al 36,5%. E’ quanto segnala uno studio di Enit su dati Fordwardkeys. Per l’intero periodo, tutti i prodotti turistici dalla montagna, al lacustre, alle città d’arte superano la media nazionale, tranne il balneare, vista la stagione, leggermente inferiore (31,4%). In primis il comparto montano con il 44,0% della disponibilità prenotata. Il picco si raggiunge l’ultimo dell’anno, soprattutto per la montagna (79,5%) e i laghi (69,1%). Rispetto al dato 2021, le performance migliori se le aggiudicano le città d’arte con un tasso di saturazione medio superiore di 25 punti percentuali.