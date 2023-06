Nations League, carica Mancini: “L’obiettivo è vincere, ma non sarà facile”

“E’ un grande traguardo essere di nuovo alla fase finale di Nations League, anche perchè nel nostro gruppo c’erano Germania, Inghilterra e Ungheria e non era semplice vincerlo. Siamo alla fase finale e chiaramente noi e le tre squadre cercheremo di vincere la Nations League sapendo che non sarà semplice”. Queste le parole del ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, dal ritiro di Santa Margherita di Pula dove gli azzurri hanno cominciato a preparare la final four di Nations League in programma in Olanda. “Qualcuno doveva rimanere fuori, tutti quelli che sono qui meriterebbero di esserci, purtroppo abbiamo dovuto fare la lista prima di cominciare il periodo di allenamenti e senza sapere come arriveranno i giocatori dell’Inter che sabato giocano la finale di Champions“, ha spiegato Mancini.