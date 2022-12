Dramma durante la tempesta in mare, affonda nave da guerra: almeno 30 dispersi – VIDEO

Si cercano i 31 membri dell'equipaggio ancora dispersi in mare dopo che la terribile tempesta che si è abbattuta sul Golfo di Thailandia ha provocato il ribaltamento di una nave da guerra.

La Marina thailandese ha affermato che 31 marinai sono dispersi dopo che una nave da guerra con a bordo oltre 100 membri dell’equipaggio si è capovolta ed è affondata durante una tempesta nel Golfo della Thailandia.

L’HTMAS Sukhotai è affondata dopo avere imbarcato acqua nella sala di controllo dell’alimentazione questa notte.

Nave da guerra affondata in Thailandia, ci sono dispersi

Le autorità hanno detto di avere salvato 75 membri dell’equipaggio, ma 31 risultano ancora dispersi in mare. “Sono passate più di 12 ore, ma continueremo a cercare”, ha detto alla BBC un portavoce della Marina. (askanews)

Sono attualmente in corso le ricerche, nella speranza che la vicenda non si trasformi in una tragedia.