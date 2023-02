Neonato abbandonato dai genitori al check-in dell’aeroporto, il Video

Il filmato finito, sui social, mostra gli addetti al check-in scioccati che spostano una coperta dal seggiolino per vedere il bambino all'interno. Ecco cosa è successo al bambino e ai suoi genitori

Due genitori si sono rifiutati di acquistare un biglietto aereo per il loro figlio neonato e lo hanno lasciato al check-in dell’aeroporto. E’ successo a Tel Aviv.

Il personale del volo Ryanair ha chiesto alla coppia di pagare il biglietto per il bambino, ma i due si sono rifiutati. Ne è nata una rissa all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv. Il volo era diretto a Bruxelles, in Belgio.

Secondo quanto riportato dal notiziario israeliano Mako, la coppia belga hanno lasciato il bambino al check-in nel passeggino e si è precipitata al controllo passaporti. Il personale dell’aeroporto ha notato il bambino abbandonato e ha chiamato la polizia, che ha trovato i genitori e li ha portati dentro per interrogarli.

Il filmato ottenuto da Mako mostra gli addetti al check-in scioccati che spostano una coperta dal seggiolino per vedere il bambino all’interno.

Two parents were detained by police after they reportedly left their baby behind at the check-in at Israel's Ben-Gurion Airport while attempting to fly abroad.#Israeli | #Baby | #Airports https://t.co/oLkc1Gw5zo

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 31, 2023