Shock in Sicilia, caduta fatale: neonato di 7 mesi morto al Cannizzaro

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici prima all'ospedale di Enna e poi nel nosocomio etneo.

Orribile tragedia questa mattina in Sicilia nella mattinata di oggi, 13 luglio 2023: un neonato di Agira, in provincia di Enna, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni riportate dopo una caduta.

A confermarlo è lo stesso nosocomio etneo. Il piccolo aveva appena 7 mesi.

Neonato di 7 mesi di Agira morto al Cannizzaro dopo caduta

Rimane ancora da ricostruire la tragedia. Pare che il piccolo sia caduto, forse dal fasciatoio, mentre si trovava nella sua abitazione. Trasferito prima all’ospedale Umberto I di Enna e poi – in elisoccorso – al Cannizzaro di Catania, il bimbo è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito alla caduta.

All’interno di un gruppo Facebook di Agira (“Agira Notizie”) sono già presenti messaggi di condoglianze per il piccolo. Uno dei membri ha scritto: “Piccolo fiore non sei ancora sbocciato e già via sei volato. Cari genitori, vi siamo vicini nel giorno più brutto, vi abbracciamo con tutto il cuore. Una preghiera per un angioletto….che sorride adesso da lassù”.

Immagine di repertorio