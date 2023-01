Netflix, si dimette amministratore delegato: abbonati in crescita oltre stime

"Il 2022 è stato un anno difficile, con un inizio irregolare ma un finale più brillante", si legge in una nota dell'azienda

Cambio al vertice di Netflix. Il co-amministratore delegato Reed Hastings lascia l’incarico, che verrà ora ricoperto da Greg Peters insieme a Ted Sarandos. Hastings rimarrà come presidente esecutivo. Ad annunciarlo è stata la società che, come ha comunicato, ha visto una crescita dei propri abbonati, saliti di oltre 7,6 milioni di unità a livello globale nel trimestre, un dato migliore della stima della società di 4,50 milioni. La società ha chiuso il trimestre con 230,75 milioni di abbonati.

L’azienda: “Il 2022 è stato un anno difficile”

“Il 2022 è stato un anno difficile, con un inizio irregolare ma un finale più brillante. Riteniamo di avere un percorso chiaro per riaccelerare la nostra crescita dei ricavi: continuare a migliorare tutti gli aspetti di Netflix, lanciare la condivisione a pagamento e sviluppare la nostra offerta pubblicitaria. Come sempre, il nostro le stelle del nord continuano a soddisfare i nostri membri e a costruire una redditività ancora maggiore nel tempo”, ha affermato Netflix in una nota.

Aumento del 4% degli abbonamenti streaming

L’utile del quarto trimestre di Netflix è sceso a 55 milioni di dollari o 0,15 dollari per azione da 607 milioni o 1,33 per azione dello scorso anno. I ricavi di Netflix per il trimestre sono aumentati dell’1,9% a 7,852 miliardi di dollari dai 7,709 miliardi di dollari dell’anno scorso. Gli analisti avevano una stima delle entrate di consenso di 7,85 miliardi per il trimestre. La crescita dei ricavi è stata trainata da un aumento del 4% degli abbonamenti streaming a pagamento medi. Guardando al primo trimestre, Netflix prevede ricavi per 8,172 miliardi di dollari e utili per azione di 2,82 dollari. Gli analisti attualmente prevedono guadagni di 2,97 per azione e ricavi per 8,15 miliardi.