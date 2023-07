Tutte le novità di agosto sul catalogo Netflix

Netflix rinnova il suo catalogo anche per il mese di agosto

Netflix rinnova il suo catalogo anche per il mese di agosto. Nonostante l’estate, le vacanze, la voglia di spensieratezza, la piattaforma di streaming con più abbonati al mondo è pronta per essere sollievo e presenza per i momenti vuoti dei giorni di agosto. Le novità in catalogo puntano molto su documentari di sport, ma anche su anime e sulla seconda stagione tanto attesa di Heartstopper.

Film

Madame Bovary – 1° agosto 2023. La passione travolge i voti nuziali di Emma Bovary quando l’affascinante Marchese di Andervilliers le ruba il cuore, conducendola alla rovina.

Untold: Jake Paul the Problem Child – 1° agosto 2023. A 26 anni Jake Paul è il nuovo salvatore della boxe o solo un promoter “illuso” che affonda colpi più letali con il marketing anziché con i pugni? Dipende a chi si rivolge la domanda in Untold: Jake Paul, una coraggiosa analisi su come un ragazzino spaventato dell’Ohio si è trasformato in una celebrità su Internet diventando il personaggio più polarizzante dello sport. Basato su avvincenti interviste con i fratelli Paul, i loro genitori, i fan, altri pugili e la scettica vecchia guardia, il film culmina con un incontro mozzafiato che dimostrerà se Jake ha la stoffa per dominare il suo nuovo regno.

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo – 2 agosto 2023. Con accesso esclusivo a Mark, alla moglie Peta, ai suoi compagni di squadra e agli allenatori, questo film segue l’ascesa, la caduta e la resurrezione di una vera leggenda dello sport e di uno dei più scaltri, efficaci ed entusiasmanti ciclisti mai esistiti.

Poisoned: il pericolo nel piatto – 2 agosto 2023. Rivela come decenni di apatia e negligenza abbiano reso la filiera alimentare americana e i consumatori vulnerabili a patogeni letali come l’Escherichia coli e la salmonella.

Testa a testa – 3 agosto 2023. Un autista innamorato e un meccanico improvvisato trasportano per errore un ex boss della mala, innescando un’avventura sfrenata che cambierà loro la vita, tra risate e pericoli.

Heart of Stone – 11 agosto 2023. Un’agente segreta di una misteriosa agenzia per il mantenimento della pace globale prova a impedire a una hacker di rubare l’arma più preziosa e pericolosa dell’organizzazione.

Down for Love – 11 agosto 2023. Mostra il commovente bisogno d’amore di alcune persone con la sindrome di Down alle prese con le gioie e i dolori di nuovi incontri.

Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire – 3 agosto 2023. Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un’azienda dove gli abusi sono all’ordine del giorno. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di cento cose che vuole fare prima di diventare uno zombi.

Raw – Una Cruda Verità – 16 agosto 2023. Una giovane vegetariana è costretta a mangiare carne cruda durante un rito d’iniziazione alla facoltà di veterinaria e sviluppa un insaziabile appetito per ogni tipo di carne.

La famiglia Fury – 16 agosto 2023. Il campione imbattuto dei pesi massimi Tyson Fury si ritira dalla boxe per dedicarsi all’eccentricità della vita familiare in questo esilarante e commovente reality in stile soap.

Depp contro Heard – 16 agosto 2023. Mostrando per la prima volta le due testimonianze sullo stesso piano, questa serie racconta il processo che ha fatto impazzire Hollywood e le conseguenze online che ha scatenato.

Untold: Johnny Football – 8 agosto 2023. Il carismatico giocatore soprannominato “Johnny Football” ha catturato l’attenzione della nazione, accettando inizialmente il suo alter ego: “Volevo essere Johnny Football, perché si è sempre divertito”, racconta. Ma, oltre a ottenere maggiori guadagni, Manziel si trova sempre più sotto esame e rifiuta la sua nuova fama perdendo la retta via. Manziel stesso, al fianco di familiari, allenatori, del suo ex migliore amico e del suo agente, racconta con sorprendente candore cosa è successo dietro le quinte mentre gli scandali aumentavano sotto i flash dei paparazzi.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 – 8 agosto 2023. Mentre fa i conti con i poteri ereditati dai genitori, Tristan fa amicizia con clan misteriosi e lotta per proteggere la sua famiglia. Il film presenta una storia di The Seven Deadly Sins inedita.

Marry My Dead Body – 10 agosto 2023. La vita del poliziotto Ming-han prende una piega inquietante in seguito al ritrovamento di una strana busta: ora ha un marito fantasma e deve risolvere un crimine insieme a lui.

Untold: Hall of Shame 15 agosto 2023. Il nome di Victor Conte è sinonimo del più grande scandalo di doping che abbia mai sconvolto la comunità sportiva, coinvolgendo noti atleti come la star del baseball Barry Bonds e le leggende dell’atletica leggera Marion Jones e Tim Montgomery. Il film include interviste con molti dei noti ex clienti di Conte, tra cui Montgomery, e le autorità antidoping e fiscali che si sono adoperate per mandarlo in prigione in seguito a 42 capi d’accusa, fornendo testimonianze sconvolgenti che alimentano la leggenda di uno dei nomi più famigerati del mondo dello sport.

Ghostbusters: Legacy – 17 agosto 2023. Un nuovo inizio in una piccola cittadina svela il legame segreto con il soprannaturale di una giovane famiglia e scatena sentimenti di vendetta di oscure forze paranormali.

The Monkey King – 18 agosto 2023. Segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un’epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l’ego del protagonista. Durante questa missione, una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.

Serie tv

Heartstopper – Seconda stagione – 3 agosto 2023. Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Zombiverso – 8 agosto 2023. Seul si è trasformata in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere.

Painkiller – 10 agosto 2023. Esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall’invenzione dell’OxyContin.

Mask Girl – 18 agosto 2023. Kim Momi è una semplice impiegata insicura del suo aspetto che si ritrova coinvolta in una serie di incidenti mentre lavora come BJ, nascondendo la sua vera identità dietro a una maschera. Con un volto sgraziato e un corpo perfetto “Momi” si esalta per le attenzioni che la gente le riserva di notte, quando appare mascherata.

Untold: Swamp Kings – 22 agosto 2023. In Florida il football universitario regna sovrano. Analizzando nei dettagli le entusiasmanti strategie di alcune delle più incredibili vittorie e sconfitte dei Gators, questa docuserie in quattro episodi esplora ogni turbolento anno del regno di Meyer senza ignorare gli aspetti più complessi della sua leadership e i pericoli associati alla fama per i giovani giocatori.

Lighthouse – 22 agosto 2023. Il musicista di successo Gen Hoshino e il famoso comico Masayasu Wakabayashi si incontrano per conversazioni edificanti su lavoro, famiglia e speranze per il futuro.

One Piece – 31 agosto 2023 alle ore 9:00. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

The Upshaws – Parte 4 – 17 agosto 2023. Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.