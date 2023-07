“Hotel Portofino” la nuova serie in onda su Rai 1

A metà estate, su Rai 1 arriva martedì 25 luglio ore 21:30 “Hotel Portofino"

A metà estate, su Rai 1 arriva martedì 25 luglio ore 21:30 “Hotel Portofino”. Dato che è composta da sei episodi, la serie andrà in onda per tre settimane ogni martedì nelle date del 25 luglio, 1 e 8 agosto 2023.

Non è una novità firmata Rai, dato che la serie è stata già mandata in onda su Sky, però di certo nel palinsesto estivo avrà una sua rilevanza e una sua forza. Non si esclude che possa conquistare i telespettatori perché è a metà tra Downtown Abbey e Casa Howard.

“Hotel Portofino” è una serie thriller in costume. È stata ideata e sceneggiata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny. La serie è stata girata tra Portofino, Rovigno, Laurana e Fiume nel 2021, seguendo la linea narrativa whodnuit ossia è una storia legata a un omicidio in cui l’identità del colpevole viene svelata solo alla fine. Intrigo, suspence e tensione saranno onnipresenti nella serie.

Il cast

Nel cast ritroviamo: Natascha McElhone che veste i panni della protagonista Bella Ainsworth figlia di un ricco industriale britannico, Mark Umbers, nei panni di Lord Cecil Ainsworth, marito di Bella appartenente a una famiglia di origini nobili, Lucy Akhurst, nel ruolo di Julia Drummond – Ward, Anna Chancellor in Lady Latchmere e Assad Zaman nei panni del Dott. Anish Sengupta. Il cast si pregia anche della presenza di attori italiani quali Rocco Fasano che è Gianluca Bruzzone, giovane attivista antifascista, Daniele Pecci nei panni del Conte Carlo Albani, nobile e padre di Roberto e Lorenzo Richelmy.

La trama

Siamo negli anni Venti. Benito Mussolini continua la sua scalata al potere. Bella Ainsworth decide di trasferirsi a Portofino. L’obiettivo? Vorrebbe aprire un hotel in stile British. Non parte da sola, ma al suo fianco ha il marito Lord Cecil Ainsworth. Per Bella non si tratta di arricchirsi, ma di dare soprattutto una nuova opportunità di rinascita alla sua famiglia dopo aver attraversato un periodo nefasto. La Prima Guerra Mondiale, infatti, ha comportato gravose conseguenze come dolori incancellabili. C’è anche una personale sfida dietro la realizzazione dell’hotel. Bella vorrebbe raggiungere l’indipendenza economica tanto agognata.

Mentre mette tutte le sue forze nella riuscita del suo sogno, gestire un hotel sembra più difficile di quanto immaginato. I clienti sono esigenti e problematici e un evento cambierà drasticamente gli stati d’animo generando sospetto e malignità.

Curiosità

Dopo la realizzazione della serie, JP O’Connell, giornalista e editor per The Times, The Guardian e The Daily Telegraph, ha pubblicato nel dicembre 2021 l’adattamento letterario della serie tv.

Dove e come guardare “Hotel Portofino”

È possibile vedere “Hotel Portofino” su Rai 1 ogni martedì sera a partire dal 25 luglio per tre settimane. La serie sarà disponibile anche nella piattaforma RaiPlay sia in diretta streaming sia on demand.