Netflix, il catalogo per il mese di febbraio

Il catalogo Netflix si riempie di nuovi titoli e di classici senza tempo anche per il mese di febbraio. Nonostante le piattaforme streaming siano aumentate, Netflix resta la piattaforma con più abbonati al mondo. Il segreto è la garanzia per ogni abbonato di trovare film, serie tv e documentari capaci di saper conquistare i suoi gusti in ogni momento della giornata.

Per febbraio, Netflix mantiene le promesse come sempre. Torna You con la quarta stagione e arriva la storia di Lida Poet con protagonista Matilda De Angelis. Inoltre, tanti film interessanti come “La promessa” o “Da me o da te” appositamente pensato per San Valentino.

FILM

La promessa – 1° febbraio 2023

Alla vigilia della pensione, un detective della omicidi accetta di seguire il caso di una ragazzina assassinata, promettendo ai genitori di scoprire la verità. Regia di Sean Penn con con Jack Nicholson e Dale Dickey.

Tappo – cucciolo in un mare di guai – 1° febbraio 2023

Alla morte della padrona, un cagnolino viziato viene cacciato di casa dagli avidi nipoti della donna e si trova a vivere mille avventure circondato da nuovi amici. Diretto da Kevin Johnson, con Big Sean e Snoop Dogg.

Figli – 1° febbraio 2023

Una coppia felicemente sposata fatica a trovare un equilibrio tra le impegnative incombenze familiari dopo che l’arrivo del secondo figlio mette a nudo le crepe nel loro rapporto. Regia di Giuseppe Bonito, sceneggiatura di Mattia Torre e con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Paolo Calabresi e Stefano Fresi.

Padrenostro – 1° febbraio 2023

1976. Dopo aver assistito a un attento alla vita del padre ed essersi trasferito con la famiglia scossa in Calabria, un ragazzino solitario si lega a un nuovo amico misterioso. Diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Lea Favino.

Dalla paura all’amore – 3 febbraio 2023

Tormentata dai ricordi della sua crisi matrimoniale e di un litigio con la figlia, una donna si unisce a un intenso ritiro di auto aiuto quando la sua vacanza va a rotoli.

Dune – 5 febbraio 2023

Per garantire il futuro del suo popolo, un giovane viaggia verso un pianeta pericoloso e ricco di risorse dove forze malvagie lo spingono verso un destino profetico. Diretto da Denis Villeneuve con Timothèe Chalamet e Rebecca Ferguson.

Il ladro di giorni – 6 febbraio 2023

Un padre appena uscito di prigione cerca di recuperare il rapporto con il figlio piccolo durante un viaggio in Puglia, ma il suo passato criminale non sembra volerlo abbandonare. Regia di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio.

True Spirit – 3 febbraio 2023

Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell’allenatore e mentore Ben Bryant e dei suoi genitori, Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell’arco di 210 giorni.

Da me o da te – 10 febbraio 2023

Debbie e Peter sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Dieci giorni tra il bene e il male – 10 febbraio 2023

È una serie adattata in tre film dalla trilogia di romanzi e racconta la storia di Sadik e della sua trasformazione da persona ordinaria ad antieroe mentre cerca una risposta a queste importanti domande.

Unlocked – 17 febbraio 2023

Tornando dal lavoro Na-mi perde lo smartphone che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong lo ritrova e glielo restituisce dopo aver installato uno spyware nel dispositivo. Monitorando la sua vita quotidiana scopre così tutti i dettagli possibili che la riguardano, dai suoi spostamenti, hobby e gusti fino alla sua carriera, situazione economica e rete sociale, poi si avvicina a lei nascondendo la propria vera identità.

Un fantasma in casa – 24 febbraio 2023

Kevin e la sua famiglia diventano celebri all’improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest entrano nel mirino della CIA.

SERIE TV

Bill Russell: la leggenda dell’NBA – 8 febbraio 2023

Questo documentario biografico racconta l’enorme segno lasciato dentro e fuori dal campo dal campione dell’NBA con più vittorie nonché icona dei diritti civili Bill Russell.

Cromosoma 21 – 8 febbraio 2023

La polizia trova sulla scena di un crimine un uomo con la sindrome di Down e avvia un’indagine per stabilire se si tratta di un testimone o di un sospettato.

I milioni di Gunther – 1° febbraio 2023

Il multimiliardario Gunther VI vive immerso nel lusso. Lui è un pastore tedesco. Come narra la leggenda, il bisnonno di Gunther era originariamente di proprietà di una misteriosa contessa che ha lasciato il suo grande patrimonio all’amato cane affidandolo alle cure di un caro amico del figlio, l’erede di un’azienda farmaceutica e aspirante impresario italiano di nome Maurizio Mian. Nel corso degli ultimi trent’anni Mian ha costruito un impero a nome del capo a quattro zampe che include lussuose proprietà immobiliari, controversi esperimenti sociali e una delle più grandi frodi fiscali mai realizzate. Si tratta di una favola tanto bella quanto bizzarra.

MAKE MY DAY – 2 febbraio 2023

Sul pianeta ghiacciato Coldfoot si trova il giacimento di un materiale carico di energia chiamato “sig”. All’esterno il pianeta sembra un’utopia priva di criminalità, ma in realtà i prigionieri sono costretti ai lavori forzati per estrarre sig. La giovane guardia carceraria Jim accorre sul sito di un improvviso incidente minerario e scopre che una creatura misteriosa sta attaccando gli umani.

Freeridge – 2 febbraio 2023

Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite.

You – Quarta stagione – 9 febbraio 2023

Quando il brillante gestore di una libreria incontra un’aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio.

Mio papà va a caccia di alieni! – 9 febbraio 2023

Gli affiatati fratelli Lisa e Sean si imbarcano di nascosto sulla navicella del padre durante il suo viaggio di lavoro più recente sperando di poter trascorrere del tempo con lui, ignari del fatto che il papà ha un segreto: è il cacciatore di taglie più tosto dell’intera galassia! Alle prese con la più grande e inaspettata avventura spaziale della loro vita, Lisa e Sean scoprono che il lavoro apparentemente normale del padre è tutt’altro che noioso.

Tutte le volte che ci siamo innamorati – 14 febbraio 2023

Settembre 2003: Irene arriva a Madrid con l’obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita. Ma il destino ha in serbo altri piani.

Perfect Match – 14 febbraio 2023

Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti.

Full Swing: una stagione di golf – 15 febbraio 2023

Le telecamere seguono i più importanti eventi del golf per la prima volta in assoluto, tra cui Players Championship, Masters, Campionato PGA, U.S. Open, Campionato Open e playoff della FedEx Cup. Il documentario consente ai fan di imparare a conoscere i giocatori attraverso vittorie e sconfitte, oltre a scoprire come affrontano le gare.

La legge di Lidia Poët – 15 febbraio 2023

Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi.

La ragazza e il cosmonauta – 17 febbraio 2023

Il ritorno di un astronauta 30 anni dopo la sua scomparsa risveglia un vecchio amore e l’interesse di un’azienda decisa a scoprire perché non è invecchiato.

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud – 22 febbraio 2023

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell’adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Questa serie in tre parti presenta racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull’incidente o sul doppio omicidio di Maggie e Paul.

Outer Banks – Terza Stagione – 23 febbraio 2023

La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente “Poguelandia” sembra un posto idilliaco, ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.

Too Hot To Handle: Germania – 28 febbraio 2023

I single tedeschi più attraenti si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quello che assaporano già come il momento più esotico ed erotico della loro vita. Se vogliono vincere il premio di 200.000 euro, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l’intera durata della loro permanenza.

Sandy Sciuto