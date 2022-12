Netflix, addio alla password condivisa: dal 2023 diventerà reato

Il colosso dello streaming prepara il "giro di vite": il piano dovrebbe partire nel 2023. In Italia si stima siano 3 milioni gli account con password condivisa

Arrivano brutte notizie per gli abbonati Netflix.

Il colosso dello streaming potrebbe mettere la parola fine alla condivisione delle password, con novità in vista per l’abbonamento.

Una scommessa che interesserebbe 100 milioni di spettatori.

Secondo il Wall Street Journal la fine della condivisione delle password di Netflix è quasi arrivata e l’azienda dovrebbe lanciare il suo piano all’inizio del 2023 negli Stati Uniti, con la medesima sorte che poi dovrebbe toccare agli utenti europei, sudamericani e asiatici.

Al momento non è chiaro quale sarà la strategia di Netflix, ma è probabile che venga adottato un sistema di identificazione che chiede una conferma ad ogni accesso da un dispositivo diverso da quelli utilizzati di solito. In alternativa è possibile che venga introdotta una quota addizionale per chi volesse condividere la password, o un tetto massimo di persone inferiore a quello attuale.