Netflix, tutte le novità in arrivo a luglio: film e serie tv

FILM

Miraculous World: Shanghai – La leggenda di Ladydragon – 1° luglio 2024

Per poter stare vicina al compagno di scuola che le piace, una supereroina adolescente sotto copertura fa un viaggio a Shanghai dove perde tutto, compresi i gioielli magici.

Io, noi e Gaber – 1° luglio 2024

Questo ritratto di Giorgio Gaber filmato a Milano e a Viareggio rivela il lato privato dell’artista attraverso le testimonianze delle persone che gli erano più vicine.

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano – 1° luglio 2024

I ricordi e la musica dello scomparso compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso si intrecciano nel documentario in cui narra la sua vita e leggendaria carriera.

Caccia All’uomo – Cesare Battisti, Una Vita in Fuga – 1° luglio 2024

Una serie di interviste con investigatori e famiglie delle vittime documenta l’inseguimento durato decenni e l’arresto sensazionale dell’assassino condannato Cesare Battisti.

Bodies Bodies Bodies – 2 luglio 2024

Quando un gruppo di ricchi ventenni si riunisce in una remota villa di famiglia, un divertente gioco di società sprofonda tra tradimenti, falsità e omicidio.

Politicamente scorretto – 3 luglio 2024

Due rivali politici stringono un legame inaspettato innescando una scandalosa catena di eventi durante le elezioni spagnole dopo essere rimasti bloccati insieme per un incidente.

La ragazza della palude – 6 luglio 2024

Una donna cresciuta da sola nelle ostili paludi della Carolina del Nord è sospettata di avere ucciso un giovane facoltoso della vicina città.

Grazie Ragazzi – 12 luglio 2024

Un attore in crisi trova inattesi talenti nascosti e grande umanità in un gruppo di carcerati a cui insegna recitazione in un laboratorio teatrale.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F – 3 luglio 2024

Il detective Axel Foley torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei e Foley fanno squadra con un nuovo partner e i vecchi amici Billy Rosewood e John Taggart per svelare un complotto.

Il mio amico immaginario – 5 luglio 2024

Ritrae la ricchezza dell’umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell’immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all’improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa.

Goyo – 5 luglio 2024

Goyo, un uomo autistico appassionato di Van Gogh, lavora come guida presso il Museo Nacional de Bellas Artes a Buenos Aires. La sua routine è sconvolta quando si prende una cotta per Eva, una nuova addetta alla sicurezza del museo che a causa di problemi matrimoniali è delusa dall’amore e a volte dubita di sé stessa.

Svaniti nella notte – 11 luglio 2024

Elena è una psichiatra americana venuta a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso. Si sono sposati, hanno fatto due figli, coltivando il sogno di restaurare una masseria e farne un albergo. Ma le cose non sono andate, e ben presto Pietro ed Elena si sono separati.

Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi – 19 luglio

Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l’attempata rockstar John Allman decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell’idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un’antica passione che si riaccende.

Skywalkers: una storia d’amore – 19 luglio 2024

A metà tra una storia d’amore e un thriller, questo film segue due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un’acrobazia mortale sul pinnacolo.

Mountain Queen: la scalata di Lhakpa Sherpa – 31 luglio 2024

Lhakpa Sherpa è la prima donna nepalese ad aver raggiunto la vetta dell’Everest e ha dedicato la propria vita a promuovere l’emancipazione femminile e a ispirare giovani donne. Adesso è una madre single che lavora presso Whole Foods in Connecticut e ha preso la drammatica decisione di affrontare nuovamente la montagna, determinata a seguire il proprio destino e a essere un esempio per le figlie.

SERIE TV

Non uccidere – 1° luglio 2024

Mentre indaga su alcuni omicidi nel Torinese, l’ispettore capo di polizia Valeria Ferro deve fare i conti con gli oscuri segreti della sua famiglia.

Una parte di me – 5 luglio 2024

Per un raro fenomeno, una donna resta incinta di due gemelli da due uomini diversi. Con il passare del tempo fa di tutto per tenere unita la famiglia e i segreti ben nascosti.

Gloria – 5 luglio 2024

Una ex diva del cinema si prepara a un ritorno trionfale sul grande schermo, ma le cose non vanno secondo i piani. Nemmeno nella sua vita privata.

The Boyfriend – 9 luglio 2024

Alcuni uomini vivono sotto lo stesso tetto lavorando a turno in un coffee truck per un mese. Fare amicizia e magari incontrare un vero fidanzato sono gli scopi.

SPRINT – 2 luglio 2024

Questa serie scava in profondità nella psiche di atleti professionisti di tutto il mondo che si allenano per diventare i più veloci del pianeta e offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte sulla posta in gioco e sul rigore mentale di velocisti che dedicano l’intera vita a tagliare il traguardo a tempo di record, mentre il loro futuro professionale si decide in poche frazioni di secondo.

The Man with 1000 Kids – 3 luglio 2024

Racconta l’avvincente storia dell’affascinante truffatore olandese Jonathan Meijer, accusato di aver viaggiato in tutto il mondo ingannando future madri per convincerle a partorire i suoi figli su vasta scala.

Rhythm + Flow: Francia – Terza Stagione – 4 luglio 2024

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici SCH, SDM e Aya Nakamura.

Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo – Seconda Stagione – 10 luglio 2024

Sei coppie di pasticcieri dovranno affrontare torte giganti, dolci strutture che sfidano la legge di gravità e altre prove per poter vincere e portarsi a casa 1 milione di pesos.

Exploding Kittens – 12 luglio 2024

La Terra fa schifo, così Dio viene licenziato e mandato sul pianeta per ristabilire un legame con gli esseri umani. È intrappolato nel corpo di un paffuto gatto domestico. Per riabilitarsi si trasferisce a casa di una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce per passare tanto tempo a inseguire puntatori laser.

Master of the House -18 luglio 2024

Quando il magnate dei diamanti Roongroj muore in circostanze misteriose, tutti gli occhi sono puntati su Kaimook, la giovane ex governante che l’uomo aveva sposato da poco. La situazione si fa drammatica quando i figli di Roongroj si trovano coinvolti in una battaglia spietata per il patrimonio del defunto.

Cobra Kai – Sesta Stagione – 18 luglio 2024

Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate.

Sweet Home – Terza Stagione – 19 luglio 2024

In un mondo in cui l’era dei mostri finisce e una nuova umanità ha inizio, coloro che si trovano nell’area grigia tra mostri e umani affrontano una lotta ancora più ardua per compiere a una scelta difficile.

The Decameron – 25 luglio 2024

La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza in questa commedia dark in stile soap.

Elite – Ottava Stagione – 26 luglio 2024

Elite avrà un’ottava stagione, con inizio produzione previsto in agosto. La più longeva serie fiction di Netflix in Spagna proporrà nuove storie dai corridoi di Las Encinas, dirette da Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares ed Elena Trapé.

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi – luglio 2024

Simone Biles ha un conto in sospeso. Nello sport, come nella vita, le cose non vanno sempre come previsto. Nel caso di Simone, il pubblico di tutto il mondo ha assistito da vicino all’esplosione della sua battaglia privata con la salute mentale, che l’ha costretta a ritirarsi dalla competizione. Nel frattempo, ha riorganizzato a partire dalle fondamenta il suo modo di fare ginnastica. Il suo coraggio di volare non conosce limiti, poiché quest’estate intende tornare sul palcoscenico olimpico ancora una volta per fare ciò che ha sempre fatto: essere la migliore Simone possibile.

LALIGA: All Access – luglio 2024

In questa docuserie seguiremo da vicino la traiettoria del Girona, la grande rivelazione di questa stagione, ma anche di altre squadre e altre storie con un inizio e una fine. Come quelle di Rakitic o Muniaín, che nel 2024 hanno detto addio alla loro carriera nel Siviglia e nell’Athletic.