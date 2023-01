Nevicata blocca pullman di una scolaresca palermitana

Pullman di una scolaresca resta bloccato. Doveva portare gli studenti in gita fino a Rimini. Il gruppo è sbarcato a Livorno.

Resta intrappolato sul Muraglione un pullman di una scolaresca di un istituto alberghiero di Palermo che doveva portare gli studenti in gita fino a Rimini. La nevicata non ha permesso alla vettura di scollinare la Tosco Romagnola. Il gruppo, sbarcato a Livorno, è stato soccorso dai Carabinieri di San Godenzo. I militari, grazie ai mezzi spalaneve, hanno fatto spola per un’oretta tra un bar a circa 5 chilometri di distanza dal punto in cui si trovava il mezzo. L’emergenza è rientrata intorno alle 15:00. I soccorritori hanno lavorato per riportare tutti a valle. È arrivata sulla scena pure il vicesindaco di San Godenzo, Francesca Oliva, che si è occupato di coordinare le operazioni di soccorso.