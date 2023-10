Fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra, condannato l’omicida Andrea Cardinale

Il palermitano Andrea Cardinale è stato ritenuto colpevole dell'uccisione di Nino Calabrò e Francesca Di Dio.

Il giovane palermitano Andrea Cardinale è stato ritenuto colpevole dell’uccisione dei due giovani fidanzati siciliani Nino Calabrò e Francesca Di Dio, ritrovati senza vita lo scorso 21 dicembre nella località di Thornaby-on-Thees, in Inghilterra. Lo ha deciso nelle scorse ore la Corte di Teeside.

I giudici d’oltremanica, dopo aver valutato le condizioni mentali dell’omicida, hanno deciso di disporre il ricovero in ospedale di Cardinale per motivi psichiatrici. Nel corso del processo, infatti, era stata già accettata l’attenuante dei disturbi mentali del ragazzo.

L’uccisione della coppia

Secondo la ricostruzione della vicenda, il ragazzo – ex coinquilino di Calabrò – avrebbe riferito al padre di aver sentito della voci che gli suggerivano di uccidere la coppia di fidanzati originari della provincia di Messina.

L’omicida avrebbe quindi colpito con colpi di mazza da baseball i due fidanzati, cogliendoli nel sonno. Successivamente, avrebbe infierito sui loro colpi con diverse coltellate. La ragazza avrebbe anche tentato di fuggire, ma sarebbe stata ugualmente raggiunta dalla violenza di Cardinale.

Un sogno d’amore spezzato

Nino Calabrò si era trasferito tre anni prima in Inghilterra da Barcellona Pozzo di Gotto e lavorava come croupier. La fidanzata, originaria di Montagnareale, aveva raggiunto il 26enne per trascorrere con lui le vacanze di Natale e lavorava come estetista. Francesca avrebbe voluto stabilirsi definitivamente in Inghilterra per stare accanto al suo ragazzo.