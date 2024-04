Nuova morte sul lavoro a Catania: operaio rimane incastrato tra la cabina e la porta dell’ascensore

I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Incidente sul lavoro a Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, dove un 31enne manutentore di ascensori è morto dopo essere rimasto incastrato tra la cabina e la porta dell’elevatore di un condominio in via Marchese di Casalotto.

Catania, i carabinieri indagano

Il corpo dell’operaio, di 31 anni, è stato liberato dai vigili del fuoco. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una donna che era dentro la cabina dell’ascensore è stata soccorsa dal personale medico perché sotto shock. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso.

