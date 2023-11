“Noi siamo leggenda”, la serie dallo stesso regista di “Mare Fuori”: cast e trama

Tutte le curiosità sulla nuova serie co-prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video, in onda su Rai Due dal 22 novembre.

Da mercoledì 22 novembre 2023 andrà in onda su Rai Due “Noi siamo leggenda”, a partire dalle ore 21:30.

“Noi siamo leggenda” nasce da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve ed è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. È composta da dodici episodi, per un totale di sei puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane. Ciascun episodio dovrebbe avere una durata di circa 55/60 minuti.

Noi siamo leggenda, la serie: cast e trama

La serie ha fatto molto parlare di sé per avere alcuni punti in comune con la popolarissima, e oramai internazionale, “Mare Fuori”. Infatti, “Noi siamo leggenda” è diretta da Carmine Elia, stesso regista della fortunata serie.

Alcuni degli attori presenti in “Noi siamo leggenda” sono diventati popolari dopo “Mare Fuori”: Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas e Valentina Romani (rispettivamente Ciro, Filippo e Naditza nella popolare serie).

“Noi siamo leggenda può definirsi un teen drama a tinte fantasy con un forte potenziale da racconto di formazione che ruota attorno alle storie di un gruppo di adolescenti che, all’improvviso, scopre di avere dei superpoteri.

La trama

Un gruppo di adolescenti di Roma vivono una vita piena di problemi finché scoprono di essere dotati di superpoteri che potranno stravolgere le loro vite. I ragazzi, infatti, si ritroveranno a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità. Non diventeranno dei supereroi che devono compiere missioni fondamentali per la salvaguardia della terra o lottare con dei super-cattivi. I superpoteri sono usati come la metafora delle difficoltà e possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare e delle loro formidabili potenzialità.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far sì che “Noi siamo leggenda” possa diventare una serie generazionale cult tanto quanto “Mare Fuori”.

Il cast

Il cast è composto non solo dagli attori già menzionati, ma anche da: Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Milo Rousse, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin e Lino Guanciale.

Dove e come guardare la serie

È possibile vedere “Noi siamo leggenda” da mercoledì 22 novembre 2023 su Rai 2 alle ore 21:30. La serie sarà anche in diretta streaming su RaiPlay dove gli episodi saranno disponibili on demand, una volta che saranno trasmessi su Rai Uno. In seguito, “Noi siamo leggenda” sarà inserita nel catalogo di Prime Video.

Immagine di repertorio