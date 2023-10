Nominato il prossimo direttore esecutivo dell’ECG: è Frank Schnelle

Frank entrerà a far parte dell'associazione di categoria europea della logistica dei veicoli finiti nell’aprile 2025, per iniziare un periodo di passaggio di consegne.

ECG, l’Associazione europea della logistica dei veicoli, ha annunciato la nomina di Frank Schnelle, veterano del settore, come successore di Mike Sturgeon, che aveva annunciato la sua intenzione di andare in pensione, una volta raggiunti i 64 anni. Frank entrerà a far parte dell’associazione di categoria europea della logistica dei veicoli finiti nell’aprile 2025, per iniziare un periodo di passaggio di consegne pianificato prima che Mike si dimetta, assicurando una transizione senza soluzione di continuità. Nel frattempo, Frank sarà già visibile agli eventi ECG mentre inizia la sua integrazione.

Il profilo del nuovo direttore esecutivo

Frank, 50 anni, è una figura di spicco e ben conosciuta nel settore, con circa 30 anni di esperienza alle spalle, e ci si aspetta che apporti idee nuove ed entusiasmo al ruolo, in quanto ECG continua a crescere e a svilupparsi. “Dalla sua fondazione, ECG ha dimostrato un valore immenso, non solo per i suoi membri ma anche per l’intero settore FVL. Un fatto che è diventato particolarmente evidente negli ultimi anni. È un onore e un impegno assumere la guida dell’associazione. Non vedo l’ora di lavorare con il team per far progredire continuamente l’associazione nell’interesse dei nostri membri” ha dichiarato Frank.

Il presidente dell’ECG è soddisfatto della nomina

L’annuncio conclude una lunga serie di assunzioni e assicura la futura leadership di ECG per i prossimi anni. Wolfgang Göbel, presidente di ECG da oltre 7 anni, ha dichiarato: “Dopo un decennio intenso e di successo con il nostro direttore esecutivo Mike Sturgeon, siamo lieti di annunciare l’imminente arrivo di Frank Schnelle nel team ECG come successore di Mike a tempo debito”.

ECG è la piattaforma europea consolidata per il settore outbound della logistica automobilistica che riunisce rappresentanti dei fornitori di servizi logistici, dei r produttori di automobili e dei fornitori del settore. ECG mira a facilitare la collaborazione non commerciale tra le aziende associate e ad assisterle nella condivisione di best practice in molte aree operative, in particolare l’armonizzazione degli standard operativi.

Alcuni dettagli su ECG

ECG, l’Associazione europea della logistica dei veicoli, fin dal 1997 è la voce del settore della Logistica di Veicoli Finiti in Europa. ECG rappresenta gli interessi di più di 140 aziende associate, da PMI di famiglia alle multinazionali, ed è il principale attore del settore della logistica dei veicoli europei. ECG rappresenta tutti i modi di trasporto a livello UE – stradali, ferroviari, marittimi e fluviali. I membri ECG forniscono il trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e post-produzione dei servizi ai produttori, importatori, società di noleggio auto e agli operatori di leasing del veicolo in tutta l’Unione europea, nonché in Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Turchia e altri ancora. I membri possiedono o operano più di 360 navi per trasporto auto, 15.100 vagoni ferroviari costruiti appositamente, 22 chiatte fluviali e più di 23.000 bisarche.

Essendo anche un importante datore di lavoro, il settore della logistica di veicoli finiti svolge un ruolo importante nel contribuire al successo economico dell’Unione europea. I Membri ECG hanno un fatturato aggregato di circa € 21,3 miliardi e il loro impatto economico sulle società collegate con il settore è stimato in € 56 miliardi. Oltre 93.000 cittadini europei sono impiegati direttamente dal settore della logistica dei veicoli finiti e altri 224.000 sono indirettamente impiegati in questo settore