A Noto in ristrutturazione il porto di Calabernando

Al via i lavori di restauro del porticciolo nel piccolo borgo marinaro. Il progetto, approvato dall’assessorato regionale per le Infrastrutture, vale 7 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo di sviluppo e coesione

NOTO – A breve prenderanno il via i lavori per la ristrutturazione del porticciolo di Calabernardo, piccolo borgo marinaro sito nel territorio comunale di Noto. Infatti, la Giunta Comunale ha approvato una delibera relativa al primo stralcio del progetto che riguarda i “Lavori di ristrutturazione e potenziamento del porticciolo”.

Il porto di Calabernardo sarà potenziato

Sarà così potenziato il piccolo approdo, che dista circa sette chilometri dal Comune del barocco patrimonio Unesco, portando in zona anche il turismo legato al diporto. Attualmente nell’area, che sarà oggetto degli interventi, insistono due piccoli moli la cui costruzione risale a parecchi anni addietro. Pertanto il porticciolo di Calabernardo non è attrezzato per l’approdo di diportisti e pescatori, mancando di idonei banchinamenti.

Il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione e potenziamento del porticciolo di Calabernardo”, è stato finanziato per un importo complessivo di euro 7.630.000,00, di cui euro 5.340.000,00 per lavori ed oneri speciali di sicurezza a base d’appalto nonché euro 2.290.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. La somma proviene dalle risorse messe a disposizione nell’ambito del Fsc (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2021-2027 con l’approvazione dell’Assessorato regionale per le Infrastrutture e la Mobilità.

Il progetto, redatto dall’architetto Giuseppe Lumera, ha ottenuto i pareri favorevoli condizionati degli Enti terzi competenti nel merito tra cui quello della Soprintendenza. ai Bb.cc.aa. di Siracusa, dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, della Capitaneria di Porto di Siracusa e del Genio Civile. Lo scorso 23 marzo era stata consegnata l’area demaniale marittima per i lavori di realizzazione del porticciolo.

Detta area, dell’estensione di circa 21,270.00 mq, è comprensiva dello specchio acqueo relativo. Il porticciolo potrà ospitare poco più di 100 imbarcazioni. Sarà anche realizzata una nuova barriera frangiflutti.

Verrà realizzato un pontile galleggiante

Nei prossimi mesi si provvederà alla realizzazione di un pontile galleggiante, connesso mediante apposita rampa di accesso, alla testata del molo nord-sud esistente; alla dotazione del pontile dei necessari allacci idrici ed elettrici, corredate anche da punto luminoso a led ed attraverso le quali potranno direttamente e distintamente allacciarsi le singole imbarcazioni ormeggiate; illuminazione del percorso di accesso al pontile galleggiante mediante collocazione nel tratto iniziale di tale percorso di centro luminoso con idonei proiettori con sorgente luminosa a led e l’integrazione dello scalo di alaggio esistente con sistema di tiro e varo costituito da argano elettrico idoneamente attrezzato; manutenzione e recupero del “molo esistente in pietra di vecchia fattura”; ripristino, riassetto e sistemazione della piazza e del tessuto viario urbano adiacenti alle aree portuali, per un migliore inserimento delle stesse nell’ambito urbanistico e per assicurare più idonee condizioni di accessibilità e raccordo.

“La delibera rappresenta un passo fondamentale per richiedere l’emissione del decreto di finanziamento – ha commentato il primo cittadino, Corrado Figura – . L’approvazione in Giunta è finalizzata ad acquisire il decreto di finanziamento necessario per avviare l’iter di appalto e garantire la tempestiva realizzazione dei lavori. Il Porticciolo di Calabernardo sarà bellissimo”.