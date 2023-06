Festa “abusiva”, oltre 50 persone a cantare e ballare in villa: 2 denunciati nel Siracusano

A Noto due denunce per una festa totalmente abusiva con circa cinquanta persone e servizio catering presente.

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Noto hanno denunciato un giovane di 30 anni e una donna di 45 per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in assenza delle condizioni di sicurezza previste dal Tulps: avrebbero organizzato una festa “abusiva”, senza alcuna autorizzazione, in una villa.

Ecco il resoconto dell’intervento della polizia.

Festa abusiva a Noto, due denunciati

Il 16 giugno scorso, alle ore 21 circa, gli agenti di polizia sono intervenuti in una villa situata in San Corrado di Fuori poiché era stata segnalata una serata danzante non autorizzata.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di circa 50 persone, un deejay che aveva posizionato impianti e casse per la diffusione musicale e l’allestimento di un catering per la consumazione.

Da accertamenti sui profili social, la festa in questione era stata pubblicizzata come aperta al pubblico con pagamento di biglietto (15 euro comprensivo di consumazione). Le indagini hanno condotto agli organizzatori della serata, un uomo e una donna avolesi, che ieri sono stati denunciati.

Immagine di repertorio