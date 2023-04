Notte da incubo per due donne: una stuprata in piazza l’altra violentata in hotel

Su entrambe le scabrose vicende sono al lavoro investigatori e inquirenti per ricostruire i fatti e verificare i racconti.

Milano città sempre meno sicura: a dirlo sono le continue e più disparate denunce che giungono alle forze dell’ordine, non ultime quelle riguardanti le violenze sessuali. Ieri notte due nel giro di poche ore. Su entrambe, nella giornata di sabato 29 aprile, sono al lavoro investigatori e inquirenti per ricostruire i fatti e verificare i racconti.

Senza fissa dimora

La prima si sarebbe materializzata nei pressi della Stazione Centrale, l’altra in un hotel del centro. E’ tardi, e, nei pressi di Piazza Duca d’Aosta, una 56enne italiana senza fissa dimora avrebbe accettato di trascorrere la notte tra venerdì e sabato in tenda con un uomo. Lo stupro sarebbe avvenuto qualche ora dopo in piazza Carbonari: nella querela firmata nella giornata di sabato 29 aprile, infatti, la donna ha messo nero su bianco che durante la notte è stata abusata. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia che ha trasmesso gli atti al pm di turno Rosaria Stagnaro.

Violenza in hotel

Il secondo episodio è invece avvenuto in un albergo del centro di Milano. Quì, una 36enne, rientrata in albergo dopo una cena di lavoro con un collega di 40 anni, ha subito da quest’ultimo “atti sessuali”. L’uomo avrebbe abusato della donna approfittando di un malore accusato dalla stessa tra i corridoi dell’hotel. Anche in questo caso sono in corso accertamenti.