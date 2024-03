Dai cellulari alla stretta sui monopattini: i dettagli sul nuovo codice della strada

Nel nuovo disegno di legge è previsto anche un corso di educazione stradale a giovani

Arrivato all’esame finale, il disegno di legge sulla sicurezza stradale voluto da Matteo Salvini è pronto a diventare realtà. Con l’arrivo del nuovo codice della strada, saranno diverse le strette per guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, previste delle modifiche anche per quanto riguarda i monopattini e le bici.

Nuovo codice della strada: la stretta sull’utilizzo dei cellulari

Come previsto dal disegno di legge sul nuovo codice della strada, chi verrà scoperto con il cellulare alla guida andrà incontro al ritiro della patente da 15 giorni fino ai due mesi. Inoltre, anche una sanzione fino a 1697 euro. Nel caso di recidiva, multa fino ai 2588 euro, sospensione della patente fino ai tre mesi e decurtazione da 8-10 punti sulla patente. Previsto un breve periodo di sospensione della patente anche per chi guida in contromano o passa con il semaforo rosso.

Nuovo codice della strada: le ipotesi su pedoni, ciclisti e parcheggi

Tra le novità del disegno di legge sul nuovo codice della strada c’è anche l’ipotesi di una sanzione da remoto per chi non concede la precedenza a pedoni o ciclisti. Discorso analogo per i parcheggi: potrà essere sanzionato da remoto chi staziona negli spazzi riservati a polizia, vigili del fuoco, mezzi pubblici e servizi di soccorso.

Nuovo codice della strada: la gestione dell’eccesso di velocità

Nel nuovo codice della strada, anche l’approvazione della proposta dei sindaci per quanto riguarda l’aumento delle sanzioni per eccesso di velocità. Nel nuovo disegno di legge, queste potranno anche raggiungere i 1084 euro, con una sospensione della patente tra i 15 e i 30 giorni per chi supera i limiti di velocità due volte l’anno.

Nuovo codice della strada: alcool e sostanze stupefacenti

Per quanto riguarda il tasso alcolemico tra gli 0.5 e l’1.5, invece, previsto lo 0 come limite se recidivo. Inoltre, sarà necessario rinnovare la patente con una nuova visita medica. In questo caso, anche sanzioni triplicate e l’obbligo (a spese proprie) dell’installazione dell’alcolock, un dispositivo che non permette all’auto di mettersi in moto se con un tasso alcolemico superiore allo zero.

Per chi invece viene trovato alla guida sotto sostanze stupefacenti, basterà la positività al test per fare scattare la revoca della patente con una sospensione di tipo triennale.

Le novità del codice della strada su bici e monopattini

Nel nuovo codice della strada previsti dei supporti maggiori anche per i ciclisti. Nel disegno di legge, infatti, fissato l’obiettivo di incrementare le piste ciclabili, ma anche l’obbligo degli automobilisti di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza quando sorpassano un ciclista. Per i monopattini, invece, obbligatori targa, casco e assicurazione, ma anche gli indicatori luminosi di freno e svolta. Gli sharing, infine, dovranno bloccarsi in maniera autonoma una volta usciti dal percorso limitato e consentito. Per chi non rispetta la norma, multe fino a 400 euro.

Ztl, neopatentati e autovelox: le novità ipotizzate dal disegno di legge

Nel nuovo disegno di legge sul codice della sicurezza su strada previste anche strette su aree Ztl, passaggi a livello di tipo ferroviario e omologazioni anti-truffa per gli autovelox (non posizionati in punti strategici). Per i neopatentati, invece, il divieto di utilizzare supercar da uno a tre anni, mentre i minorenni scoperti alla guida drogati o sotto effetto alcolico non potranno prendere la patente fino ai 24 anni.