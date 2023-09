Nuovo Codice della Strada, Salvini: “Disegno di legge in Cdm, mazzate a chi sbaglia”

Il ministro Salvini annuncia il disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada: "Sanzioni pesanti, via la patente".

“L’obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane. Tremila morti ogni anno è una strage inaccettabile. Al prossimo Consiglio dei ministri, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo Codice della Strada, che prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni”.

Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa del progetto On The Road a Palazzo Pirelli, a Milano.

“No auto di grossa cilindrata a neopatentati”

“Per i neopatentati – ha sottolineato Salvini – e pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente abbiamo previsto l’impossibilità di guidare auto di grossa cilindrata.

“Aggiungiamo sanzioni più pesanti per chi viene trovato a guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, l’uso del telefonino verrà sanzionato ed è fondamentale anche l’educazione a scuola”.

Saranno quindi previsti “sanzioni, controlli e mazzate per chi sbaglia. Anche con il ritiro della patente anche in via definitiva per i fatti più gravi”, ha concluso Salvini.