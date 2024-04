Lavoro e pari opportunità, dal 22 aprile un nuovo sportello a Palermo: ecco come funziona

Servizi e colloqui su appuntamento per persone in condizioni di fragilità che necessitano di consulenze e aiuto per reperire opportunità di lavoro.

Da lunedì prossimo, 22 aprile, sarà attivo, nel Centro per l’impiego di via Praga, a Palermo, lo sportello mirato per le pari opportunità.

Si tratta di un servizio che fornirà informazioni, orientamento e accompagnamento lavorativo, rivolto a persone che versano in condizioni di fragilità e che non riescono a reperire opportunità di lavoro.

Sportello per le pari opportunità a Palermo, come funziona

Gli utenti si avvarranno di una equipe multidisciplinare interna tra cui psicologi e personale amministrativo del Centro per l’impiego e di una rete di supporto esterna costituita da enti pubblici e del terzo settore e associazioni di categorie, che hanno aderito all’iniziativa tramite protocolli d’Intesa. Queste realtà metteranno a disposizione interpreti nella lingua Lis, mediatori interculturali, personale dell’Asp.

Orari, servizi e prenotazioni

Lo sportello per le pari opportunità, che si trova al piano terra del Centro per l’impiego di Palermo, sarà aperto tutti i lunedì dalle ore 9 alle 13 e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17, previo appuntamento. Sarà anche possibile anche ricevere assistenza da remoto.

Tra i servizi offerti agli utenti, l’iscrizione al collocamento mirato, l’orientamento specialistico, il servizio di attivazione tirocini, servizio immigrazione, servizio Ido (incontro domanda offerta), supporto all’autoimprenditorialità, l’assistenza tecnica tramite sviluppo lavoro Italia. Per richiedere l’appuntamento occorre scrivere un’email al seguente indirizzo: ulpac00@regione.sicilia.it.

