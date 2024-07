Old Wild West alla ricerca di nuovo personale, profili e requisiti ricercati

Si cercano individui con esperienze correlate e una forte passione

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della ristorazione, il marchio Old Wild West mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Old Wild West, requisiti e profili ricercati

Il marchio offre periodicamente diverse opportunità di lavoro, tra cui cuochi, camerieri, manager di ristorante e altro ancora. I requisiti invece variano in base alla posizione, ma solitamente includono competenze specifiche ed esperienze lavorative correlate.

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo attraverso la seguente piattaforma.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI