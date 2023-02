Oltre 4 italiani su 10 hanno problemi agli occhi, ecco la dieta salva vista

Cavoli, broccoli, cavolfiori, carciofi sono ricchi di magnesio e acido folico utili alla vista

Con oltre 4 italiani su 10 (43%) che hanno problemi agli occhi, arriva la dieta salva vista con cavoli, broccoli, carote, cicorie e olio extravergine di oliva. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati del Ministero della Salute in riferimento all’apertura della prima esposizione di Campagna Amica sul cibo che fa bene agli occhi in occasione del Mido, la più importante esposizione per l’ottica e gli occhiali, che si tiene fino al 6 febbraio alla Fiera di Milano a Rho.

Le verdure ricche di magnesio e acido folico utili alla vista

Cavoli, broccoli, cavolfiori, carciofi sono ricchi di magnesio e acido folico utili alla vista. Il cavolfiore – spiegano Coldiretti e Campagna Amica – contiene un potente antiossidante, il sulforafano, che protegge gli occhi dalle radiazioni ultraviolette mentre agrumi, kiwi e carote sono un potente serbatoio di betacarotene e di vitamine in grado di contribuire alla salute degli occhi e ridurre i rischi di cataratte e degenerazione maculare. Anche le cicorie sono ricche di carotenoidi e se consumate crude contribuiscono al mantenimento della vista, mentre l’olio extravergine di oliva – evidenziano Coldiretti e Campagna Amica – grazie alla presenza di numerosi acidi insaturi, favorisce una buona circolazione sanguigna e il benessere degli occhi.