Omicidio di via Roma, torna in Algeria la salma del cameriere 41enne: sarà sepolto da famiglia

Il corpo del cameriere ucciso in via Roma a Palermo sarà sepolto nelle prossime ore in Algeria dai familiari.

Verrà trasferito nelle prossime ore in Algeria il corpo di Badreddine “Samir” Boudjemai, il cameriere di 41 anni ucciso nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Palermo mentre tornava a casa dopo aver concluso il proprio turno di lavoro.

La salma dell’uomo ha lasciato il reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo e verrà successivamente sepolto nel Paese nordafricano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione

L’uomo è stato ucciso da alcuni colpi di pistola, presumibilmente scagliati da un 32enne tunisino, Alì El Abed Baguera, anch’egli cameriere che lavorava in un ristorante vicino a quello dove prestava servizio la vittima.

In base alle indagini dei carabinieri, si sarebbero rivelate determinanti le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona di via Roma che avrebbero filmato l’accaduto.

Interrogato poco dopo il fermo, Alì El Abed Baguera avrebbe respinto tutte le accuse: “Non c’entro nulla io. Non uccido per una manciata di clienti in più”, avrebbe detto agli inquirenti. Il movente rimane ancora da chiarire, ma l’ipotesi è che l’omicidio sia legato a questioni lavorative.

Fonte foto: Facebook