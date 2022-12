L’ennesimo omicidio sconvolge la Sicilia: 52enne ucciso a coltellate, ecco chi è

La vittima è un uomo di 52 anni e sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta lite nell'Agrigentino. I primi dettagli sullo sconvolgente omicidio.

Nuovo omicidio in Sicilia, nello specifico a Cattolica Eraclea: un uomo di 52 anni, Carmelo Contarini, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in via Agrigento.

Sono ancora pochi i dettagli sull’accaduto. Sul posto sono presenti i carabinieri del nucleo investigativo, agli ordini del colonnello Vittorio Stingo, e il pm Paola Vetro.

Omicidio a Cattolica Eraclea, ucciso 52enne Carmelo Contarini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per futili motivi tra due uomini. A un certo punto, uno dei due interessati avrebbe estratto un coltello e colpito il rivale.

La ferita, purtroppo, si sarebbe rivelata fatale per la vittima, un muratore di 52 anni. Il presunto assassino sarebbe già in stato di fermo in caserma. Sul posto anche il sindaco di Cattolica Eraclea, informato della tragica vicenda.

Si tratta dell’ennesima tragedia che sconvolge la Sicilia e dell’ultimo di una lunga scia di omicidi che hanno “macchiato di sangue” il mese di dicembre sull’isola: risale a meno di due settimane fa, per esempio, l’omicidio dei coniugi Giuseppe Sedita e Rosa Sardo a Racalmuto; poi ci sono stati i casi dei fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra e del giovane messinese assassinato in Germania.

