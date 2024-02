Omicidio a Mascalucia, 43enne accoltellato durante una festa di compleanno

L’uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza al Policlinico

Al culmine di una lite scoppiata durante una festa di compleanno, un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato accoltellato all’addome. E’ successo a Mascalucia, in provincia di Catania, in un’abitazione di via Picasso. Secondo le prime informazioni, il delitto è maturato nell’ambito di contrasti familiari. L’uomo è deceduto durante il trasferimento in ambulanza al Policlinico.

Omicidio Mascalucia, la ricostruzione

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Gravina di Catania che hanno fermato un 60enne, familiare della vittima. Sono attualmente in corso le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto. Quella che doveva essere una serata di gioia e spensieratezza di è trasformata in un dramma.