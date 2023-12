Omicidio di Rosolino Celesia a Palermo, vietati i funerali

Lo ha deciso il questore di Palermo per motivi di ordine pubblico. Parenti e amici potranno salutare la vittima in forma privata

Non saranno celebrati in forma pubblica i funerali per Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre in una discoteca in via Pasquale Calvi a Palermo. Lo ha deciso questore di Palermo per motivi di ordine pubblico. Parenti e amici potranno salutare la vittima in forma privata e non si potrà tenere il corteo funebre. In chiesa l’accesso sarà riservato alla famiglia.

La Procura dispone il fermo di due fratelli

La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei due fratelli di 17 e 22 anni convolti nell’inchiesta sull’omicidio di Celesia. Il 17enne è accusato di omicidio, mentre il fratello maggiore di detenzione illegale di arma da fuoco.