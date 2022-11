Orrore in famiglia: uccide la madre a colpi di forbici e poi prova a darle fuoco

Orrore a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Una donna di 84 anni, Maria Bianchi, è stata brutalmente uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, Michele Quadraroli. L’uomo, che a quanto si apprende è in cura da tempo per problemi psichici, ha poi tentato anche di dare fuoco al corpo dell’anziana.

Il fatto si è verificato in via Raffaello, nella casa dove i due abitavano. Madre e figlio gestivano insieme un bar ed erano molti noti in città.

La dinamica dell’aggressione

Il fatto si sarebbe consumato prima nella camera da letto della donna e poi in bagno. A dare l’allarme è stato il medico dell’uomo, che lo ha sentito telefonicamente e ha avvertito i carabinieri, che lo hanno accompagnato in caserma per interrogarlo. Nella notte è poi scattato l’arresto.