Omicidio-suicidio a Fontanelle, oggi i funerali di Ilenia Bonanno assassinata dal marito

Oggi l'ultimo saluto a Ilenia Bonanno, la donna assassinata dal marito. L'autopsia ha confermato la brutalità dell'uccisione.

Si celebreranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa Madonna della Divina Provvidenza del quartiere Campo Sportivo di Agrigento i funerali di Ilenia Bonanno, la 45enne assassinata dal marito giovedì scorso nella zona di Fontanelle.

Nelle scorse ore, infatti, la Procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della salma a seguito dell’autopsia, consentendo così ai familiari e ai conoscenti ndella donna di poter effettuare un ultimo saluto.

L’esito dell’autopsia

L’esame autoptico sul corpo di Ilenia Bonanno ha confermato la brutalità con la quale la donna è stata uccisa dal marito 47enne. In base agli accertamenti, la vittima sarebbe stata prima picchiata e successivamente soffocata con un cuscino. Smentita quindi l’ipotesi di un accoltellamento.

In seguito, il marito si sarebbe tagliato i polsi prima di decidere di togliersi la vita, impiccandosi. I funerali di quest’ultimo sono stati già celebrati nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio.

La ricostruzione della tragedia e le indagini

A scoprire l’omicidio-suicidio nel quartiere di Fontanelle era stato uno dei due figli della coppia che, preoccupato per la mancata risposta dei genitori al telefono, si era recato nell’appartamento per capire cosa fosse accaduto.

Secondo le indagini, effettuate dalla Squadra Mobile di Agrigento e ormai in fase di conclusione, l’aggressione di Ilenia in passato avrebbe sofferto di depressione e, per questo, avrebbe anche lasciato il posto di lavoro. I due, secondo alcune testimonianze, sarebbero stati protagonisti di alcuni litigi.

Foto di repertorio