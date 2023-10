Open Day passaporti, quante lamentele a Catania: “Tempi di rilascio europei? Un sogno”

Le lunghe file per l'Open Day per il rilascio di passaporti a Catania fanno riflettere i cittadini sui tempi "biblici" per ottenere il documento, fondamentale per viaggiare in libertà.

L’Open Day per il rilascio di passaporti a Catania è un “successo”: basta vedere le lunghe file di persone in attesa di fronte alla sede della Questura di viale Africa (una delle sedi etnee che ha aderito) per confermarlo. Tuttavia, l’affluenza e la decisione stessa di organizzare giornate specifiche per ovviare al problema delle lunghe attese per il rilascio del documento pongono la popolazione catanese di fronte alla consapevolezza che in Sicilia si è ancora ben lontani dalle tempistiche e dall’efficienza del resto dei Paesi europei per questa tipologia di servizi.

“Limitazione della libertà personale”

L’ennesimo disservizio che incide pesantemente sulla qualità di vita dei cittadini. Un esempio di burocrazia lenta, incapace di rispondere alle esigenze di un mondo globalizzato e sempre più digitalizzato.

I cittadini, anche se spesso protestano in silenzio, se ne accorgono e sono consapevoli. “Il fatto di non poter rinnovare il passaporto in tempi europei – con appuntamenti anche diversi mesi dopo la prima richiesta – è una forte limitazione della libertà personale, che nessuna istituzione si può permettere di attuare. Le persone sono limitate nel momento in cui desiderano partire”: è questa una delle tante considerazioni che arriva da una cittadina catanese, nel giorno dell’Open Day, di fronte alle file apparentemente interminabili di gente in attesa del rilascio del documento. L’iniziativa va bene, è un primo passo, ma non cancella un problema di lentezza burocratica che “non appartiene a una società civile e moderna”.

Open Day per i passaporti a Catania, l’iniziativa

Sabato 21 ottobre i cittadini catanesi avranno l’opportunità di presentarsi tra le ore 8 e le ore 14 negli uffici di viale Africa numero 25-27-29, Catania, o nei commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone, per richiedere il rilascio del passaporto e presentare tutti i documenti previsti dalla legge.

La Questura parla di “servizio straordinario” e ha disposto l’acquisizione di un “eliminacode” all’ingresso degli uffici di viale Africa per “evitare lunghe code e garantire un servizio efficiente”, nonché “ottimizzare il flusso di utenti e assicurare una migliore esperienza di servizio”.