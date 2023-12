Dramma sul lavoro, operai intossicati da cunicolo saturo di gas nel Palermitano

Quattro operai feriti - due in modo grave - in un cantiere edile tra Mezzojuso e Vicari.

Un altro grave incidente sul lavoro in provincia di Palermo, nello specifico in un cantiere edile tra Mezzojuso e Vicari, dove quattro operai sono rimasti intossicati.

Sono in corso le indagini sull’accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Operai intossicati in provincia di Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti e riportata dai colleghi di Blogsicilia, i quattro malcapitati stavano lavorando nei pressi di un cunicolo saturo di gas. Per questo sarebbero rimasti intossicati. In base alle prime indiscrezioni, due di loro sarebbero in gravi condizioni e sarebbero stati trasferiti all’ospedale Civico di Palermo con l’elisoccorso. Per gli altri, invece, è intervenuta l’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Un dramma senza fine

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente sul lavoro registrato in Sicilia negli ultimi giorni. Lo scorso 6 dicembre, infatti, un uomo è morto a Rocca di Caprileone, nel Messinese.

Secondo una prima ricostruzione, scendendo dalla cabina del camion in fase di scarico, avrebbe perso l’equilibrio cadendo accidentalmente all’indietro e sbattendo con violenza la testa sull’asfalto. Inutili, purtroppo, i soccorsi: il trauma cranico riportato dal malcapitato si è rivelato fatale. La vittima 51enne è l’11esima della provincia di Messina da gennaio.

Immagine di repertorio