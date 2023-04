Dramma al cimitero, operaio colpito da una bara: ricoverato in Rianimazione

Emorragia cerebrale e trauma facciale per il malcapitato operaio in servizio al cimitero comunale di Petrosino.

Dramma nel Trapanese, dove un operaio è stato colpito da una bara che stava seppellendo al cimitero comunale di Petrosino.

L’uomo, un 48enne dipendente di una ditta, è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

Cimitero di Petrosino, operaio colpito da una bara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 48enne sarebbe stato colpito dalla cassa da morto mentre questa si trovava sul sollevatore. La bara sarebbe caduta improvvisamente, centrando in pieno il malcapitato operaio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito l’uomo prima al Pronto Soccorso di Marsala e poi all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si troverebbe ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un’emorragia cerebrale e un trauma facciale.

Sulla vicenda, l’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto casualmente proprio nel periodo in cui si celebra la Giornata dedicata a sicurezza e salute in ambito lavorativo, sono in corso le indagini di rito dei carabinieri.