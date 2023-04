Il 28 aprile è la Giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro: almanacco del giorno

Dall'anniversario dell'uccisione di Mussolini al compleanno di Samantha Cristoforetti: le ricorrenze del 28 aprile nell'almanacco di QdS.it.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano e mancano 247 giorni alla fine dell’anno: è la Giornata mondiale dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Ecco l’almanacco con santo del giorno, anniversari e ricorrenze.

Cosa si celebra il 28 aprile

Come già accennato, il 28 aprile è la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Un momento dedicato alla riflessione, ma anche alla commemorazione di tutte le vittime delle cosiddette “morti bianche” (oltre 1.000 in Italia nel 2022). Sindacati, istituzioni ma anche scuole e università organizzano, in occasione della giornata, seminari, convegni e attività volte alla sensibilizzazione sul tema.

Inoltre, il 28 aprile si celebra anche la Sa die de sa Sardigna, la festa del meraviglioso popolo sardo. Nello stesso giorno, in Canada è un momento di lutto dedicato alle vittime cadute sul lavoro mentre in Afghanistan si ricorda il Giorno della rivoluzione in ricordo della vittoria sull’occupazione sovietica.

Il santo del giorno del 28 aprile è San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote; la Chiesa Cattolica, però, ricorda – tra gli altri – anche San Pietro Chanel e Santa Valeria da Milano.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 28 aprile, che nel terzultimo giorno del mese festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Nino Benvenuti, atleta italiano e campione di boxe; Vito Crimi, politico italiano; Samantha Cristoforetti, astronauta italiana; Lorenzo Fragola, cantante italiano; Giorgia, cantante italiana; Giovanni Giorgio Moroder, compositore e discografico italiano; Neri Parenti, regista italiano; Giacomo Poretti, comico e attore italiano noto come membro del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”; Random, rapper italiano; Melania Trump, ex modella ed ex First Lady.

Anniversari di nascita

Marco Aurelio, imperatore romano;

Ferdinand Delacroix, pittore francese;

Michele Ferrero, imprenditore italiano;

Maria de’ Medici, nobildonna italiana;

Ludwig Wittgenstein, filosofo austriaco.

Anniversari di morte

Edmund Husserl, matematico e filosofo austriaco.

Accadde oggi, 28 aprile

1738 – Papa Clemente XII condanna la Massoneria con la bolla papale “In eminenti apostolatus specula”.

1794 – In Sardegna si verifica l’insurrezione contro il viceré Vincenzo Balbiano, passata alla storia come i Vespri Sardi.

1920 – Annessione dell’Azerbaigian all’Unione Sovietica.

1932 – Scoperto il vaccino contro la febbre gialla.

1937 – Il 28 aprile viene inaugurata Cinecittà. Nello stesso giorno apre il Metropolitan Museum a New York.

1945 – Benito Mussolini e la compagna Clara Petacci, catturati a Dongo mentre cercavano di espatriare in Svizzera, vengono uccisi dagli esponenti della Resistenza Italiana pochi giorni dopo la liberazione d’Italia.

1965 – Le forze statunitensi invadono la Repubblica Dominicana per contrastare il neo-regime dittatoriale ed evacuare i cittadini statunitensi.

1969 – Charles de Gaulle si dimette da presidente della Francia.

1978 – Assassinio del presidente dell’Afghanistan Mohammed Daoud Khan.

1990 – Il 29 aprile si tiene l’ultima rappresentazione del musical “A Chorus Line” a New York.

1994 – Centinaia di migliaia di profughi abbandonano il Ruanda per i massacri tra gruppi etnici avversari.

1999 – Nasce la Fondazione cinese per il controllo dei narcotici.

2011 – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approva all’unanimità la risoluzione 1980 per il rinnovamento dell’embargo sulle armi e il divieto di commerciare diamanti in Costa d’Avorio.

Immagine di repertorio