Operaio forestale cade sul versante nord dell’Etna, salvato dal soccorso alpino

Allertati dal Centrale Operativa 118, nella tarda mattina di oggi (sabato 4 novembre) i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un operaio forestale di 62 anni, infortunatosi nella zona di Contrada Zucconero, nel territorio di Castiglione di Sicilia sul versante nord dell’Etna.

Il soccorso

Ricevute le coordinate geografiche, la squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme al medico dell’Ambulanza 118 intervenuta, ha raggiunto rapidamente l’operaio nella zona impervia, nei pressi di un vicino sentiero sterrato, dove l’uomo si è infortunato a causa di una rovinosa caduta sul terreno.

Diversi traumi a gambe e braccia

L’infortunato, cosciente all’arrivo dei soccorsi, presentava diversi traumi, causati dalla caduta, a gambe e braccia, e un sospetto trauma toracico, per i quali è stato opportunamente immobilizzato, imbarellato e trasportato fino all’ambulanza in attesa all’incrocio tra il sentiero sterrato e la Strada Provinciale denominata “Quota Mille”, per essere poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre. Erano presenti sul posto i carabinieri della vicina stazione ed è stato allertato anche il SAGF della Guardia di finanza.