Operazione All In, 3 arrestati: ecco le condanne definitive

Spaccio in provincia di Caltanissetta: questa l'accusa a carico dei 3 arrestati, coinvolti nel blitz denominato "All In".

Ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo, supportati dai militari della compagnia carabinieri di Caltanissetta, in esecuzione delle ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Caltanissetta, hanno arrestato 3 persone, condannate nell’ambito dell’operazione All In.

Operazione All In, 3 arresti con condanne definitive

I tre arrestati saranno condannati in via definitiva, a vario titolo, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90:

G.G.C., di 49 anni, dovrà espiare 2 anni e 8 mesi di reclusione;

C.R., 37enne, dovrà scontare 10 anni di reclusione;

G.V., 36enne, dovrà espiare 8 anni di reclusione.

I tre soggetti erano stati implicati nell’operazione “All In”, svolta dai carabinieri di Caltanissetta tra settembre 2011 e agosto 2012, nel corso della quale vennero riscontrati numerosi episodi di spaccio, prevalentemente cocaina e hashish, nel capoluogo nisseno. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltanissetta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

