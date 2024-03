Opportunità di lavoro in Lavazza, ecco come presentare la candidatura

Diverse le fugure che possono unirsi al già numeroso team

Se desideri far parte di un’azienda rinomata nel settore del caffè, non c’è niente di meglio di Lavazza, azienda italiana con oltre 125 anni di esperienza nella produzione di caffè di alta qualità, offre una vasta gamma di opportunità di lavoro per coloro che vogliono unirsi alla sua squadra. Se sei alla ricerca di una carriera stimolante in un ambiente dinamico e innovativo, scopri come Lavazza potrebbe essere la tua destinazione professionale ideale.

Lavazza, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, le figure principalmente ricercate da Lavazza sono di solito le seguenti:

Marketing e Comunicazione: Specialisti nel settore del marketing, della comunicazione e del branding, capaci di promuovere e posizionare il marchio Lavazza sul mercato.

Ricerca e Sviluppo: Esperti in innovazione, ricerca e sviluppo per migliorare costantemente i prodotti e le tecnologie legate al mondo del caffè.

Produzione e Logistica: Operatori e tecnici per gestire i processi di produzione, tostatura, confezionamento e distribuzione del caffè.

Vendite e Gestione Clienti: Professionisti delle vendite e del customer relationship management per gestire i rapporti con i clienti e sviluppare nuove opportunità commerciali.

Finanza e Contabilità: Esperti in finanza, contabilità e controllo per gestire le operazioni finanziarie dell’azienda.

Risorse Umane: Specialisti in risorse umane per la gestione del personale, reclutamento, formazione e sviluppo delle competenze.

Sostenibilità e Responsabilità Sociale: Professionisti impegnati nella sostenibilità ambientale e nella responsabilità sociale d’impresa.

Tecnologia dell’Informazione: Esperti in IT e sviluppo di software per supportare le operazioni aziendali e favorire l’innovazione tecnologica.

Qualità e Controllo: Specialisti per garantire gli standard di qualità del caffè durante tutto il processo produttivo.

Design e Creatività: Professionisti creativi per sviluppare il design dei prodotti, gli imballaggi e le campagne pubblicitarie.

Lavazza, i requisiti richiesti

Lavazza, come candidarsi

Candidature lavorative presso Lavazza: trova il tuo posto tramite “Lavazza Lavora con Noi”, la piattaforma dedicata alle opportunità di lavoro in Lavazza.

