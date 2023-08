Oroscopo 1 agosto 2023, previsioni segno per segno: amore, lavoro, fortuna

Ecco come andrà la prima giornata di agosto 2023 secondo le Stelle: l'oroscopo del giorno su QdS.it.

Oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non preoccupatevi dell’incertezza o dell’insoddisfazione che avvertite da ieri, trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarvi ancora di più e fare meglio: i risultati non tarderanno ad arrivare. Non abusate troppo delle vostre forze, non sono inesauribili e anche voi avete bisogno di una pausa per tirare il fiato. State leggeri a tavola. Amori romantici e passionali.

Toro

Le stelle vi promettono una giornata gradevole, da trascorrere in ottima compagnia e all’insegna della spensieratezza e del puro divertimento. Oggi saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere! La Luna e Plutone faranno esultare il cuore e, per molti di voi, l’amore sarà tenerezza, sogno e piena felicità. Incontri emozionanti per i single e i più giovani.

Gemelli

Pensieri e preoccupazioni turbano questo giorno di riposo? Confidarsi con qualcuno può essere utile per togliersi un peso e condividere i propri problemi con altri. Tutto sta a trovare le persone giuste per farlo: gli astri vi aiutano in questo. Per quanto riguarda la salute, non ingigantite i piccoli acciacchi e non imbottitevi di farmaci; correggete invece l’alimentazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Interessi culturali, vita mondana, viaggi: con Mercurio a favore oggi, gli stimoli a uscire di casa e a incontrare altre persone saranno fortissimi. Mercurio infatti vi appoggerà, donandovi loquacità, simpatia e spigliatezza: sarete molto apprezzati, sia per la simpatia che per la comunicativa. Cercate, tuttavia, di dedicare del tempo all’amore e alla persona amata.

Leone

Riprendono quota umore e forma fisica, ma in certe circostanze fate i conti senza l’oste: potreste essere spiazzati da avvenimenti imprevisti! E in ambito privato? Per il momento rifiutate un compromesso nella vita sentimentale; troppe pressioni vi tengono sotto stress, avete bisogno di relax per agire correttamente. Date ascolto all’intuito e prendete nota dei sogni.

Vergine

Quando vi fate cogliere dal pessimismo, riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi e preoccupanti. Su col morale! Uscite, distraetevi, non restate da soli: regalatevi una giornata di spensierata allegria. In vacanza o in viaggio, tenete d’occhio borse, bagagli, portafogli e telefonini, e non sbottonatevi con gli estranei.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle vi spingono a superare eventuali contrattempi, a imparare a guardare oltre le contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario. Avrete conferme e rassicurazioni dalla persona che amate. Se siete single, potreste ritrovarvi innamorati senza capire com’è successo!

Scorpione

Giornata da incorniciare, quella che vi aspetta. Giovialità, buonumore e una carica dirompente vi varranno simpatie e consensi in società! Chiedete e vi sarà dato: negli affari di cuore, il vostro fascino da esperti seduttori avrà la meglio. In coppia da tempo? Se è utile, prendetevi una pausa per chiarirvi le idee in merito a certi dubbi. Viaggi. Interessi e argomenti nuovi.

Sagittario

Con la Luna nel quarto campo, qualche difficoltà d’intesa oggi è scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, statevene per conto vostro. Osate cambiamenti, liberatevi dagli impegni vincolanti, senza timore di prendere un’altra strada! Per neutralizzare inquietudini e malumore, non può esserci rimedio migliore di una lunga meditativa passeggiata in mezzo alla natura.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 1 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore. Mantenete, con il partner, gli equilibri fin qui faticosamente creati; non metteteli a rischio per superficialità e noncuranza.

Acquario

Questioni riguardanti la casa necessitano di una soluzione: il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione, saprete fargli tornare il sorriso. Non siete stati particolarmente attenti alle esigenze della persona amata, chiedete perdono e cominciate sin da adesso a essere più presenti.

Pesci

Siete al centro dell’attenzione stellare. Con Luna, Saturno e Nettuno in aspetto positivo, dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa d’importante da fare o dire a qualcuno! In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l’eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Programmi interessantissimi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay