Oroscopo del 10 gennaio: ecco i segni più fortunati del giorno

Le previsioni odierne su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Surriscaldati dal trigono della Luna in Sagittario e del Sole nel vostro segno, vi sentite invincibili, allegri, dinamici e pronti per una nuova avventura. La vostra intraprendenza, unita alla saggezza di Saturno, vi indirizza verso le scelte migliori! Tutto bene quindi? Nossignore, perché verso sera qualche bastone in mezzo alle ruote gli astri ve lo metteranno…

Toro

Mattinata priva di novità, ma anche esente da complicazioni: per le prime ore della giornata accontentatevi di una gestione oculata delle vostre risorse e dei vostri impegni. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela sul nascere con spirito critico e siate obiettivi! Le cose gireranno meglio in serata, soprattutto se avete in ballo un incontro o un viaggio.

Gemelli

La Luna nel segno opposto oggi v’infastidisce più del solito: attenti a non perdere la pazienza per questioni di poco conto, a entrare in rotta di collisione con la persona amata – se tenete alla relazione affettiva in corso. Al lavoro puntate sulle vostre potenzialità e provate a guardare al di là delle prospettive attuali. Rispettate le esigenze e i limiti del vostro fisico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna ostile suggerisce che un sabato di beata solitudine sarebbe utile non solo per evitare alterchi e discussioni, ma anche per fare chiarezza su alcuni dubbi che vi assillano in questo momento. Se, però, sarete in compagnia di amici o parenti, sforzatevi di tenere a freno la lingua! Piccole noie in casa se ne andranno come erano venute senza lasciare strascichi.

Leone

Migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e, di conseguenza, aumenta il piacere della compagnia. Ottimi i rapporti sociali e possibilità di incrementare l’attività professionale. Arrendetevi alla tenerezza, se avete una bella storia d’amore in corso, perché questa diventerà ancora più bella e felice. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un’avventura.

Vergine

Luna in quadratura, qualche tensione in casa ma niente di più. Approfittatene per fare qualche ora di straordinario, il lavoro oggi scorre bene. In famiglia siate disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Possibile emicrania di origine digestiva: occhio alla dieta, piatti troppo ricchi si bloccano sullo stomaco e alzano il colesterolo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualche novità potrà allietare la giornata. Abbandonatevi all’ipotesi di un cambiamento di prospettiva, senza dubbi e senza remore. La Luna, oggi, vi prende per mano: la vostra spontaneità vi rende una compagnia particolarmente piacevole. Cresce l’intesa nella coppia, stare insieme al partner sarà piacevole e divertente come un gioco. Regalatevi una speciale serata a due.

Scorpione

Luna in secondo Campo quadrata a Giove. Focus sul denaro, sulle questioni finanziarie: controllate a dovere scontrini, fatture, pagamenti. Un amico fidato saprà darvi una preziosa indicazione, utile a potenziare la vostra attività professionale. Non lasciate che s’instauri una barriera d’indifferenza tra voi e il partner, impegnatevi per ritrovare la complicità di un tempo.

Sagittario

Un buona giornata con la Luna prima nel vostro segno, poi in Capricorno: nessun tipo di ostacolo ai vostri piani professionali, fascino e comunicativa vi predispongono a nuovi incontri. Cresce il rendimento nel lavoro. Potreste anche avere la possibilità di prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. La serata si prospetta piacevole, arricchita da forti emozioni.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 10 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un magnifico finale di settimana: alle 16:08, la Luna sbarca nel segno, rendendovi i protagonisti indiscussi della scena astrale. Premete pure sul pedale dell’acceleratore del successo: carisma, abilità e fortuna sono le vostre risorse odierne e l’autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza imbarazzi o timori. Non prendete sottogamba un’informazione o una sensazione.

Acquario

Giornata piuttosto insipida e la Luna non vi aiuta, soprattutto nel pomeriggio. Tutto sotto tono, dall’umore ai risultati! Sul fronte lavorativo, non è facile farsi strada in un ambiente competitivo: dovrete impegnarvi per dare un’impronta personale a quello che fate. Reagite alle interferenze di un familiare o di un conoscente nella vostra vita sentimentale. Rilassatevi, svagatevi.

Pesci

Cominciate a mettere a fuoco ciò che non va e presto troverete risposte soddisfacenti ad una questione che vi tiene con il fiato sospeso. Malgrado la Luna Sagittario, disarmonica, la giornata scorre tranquilla; cercate solo di essere meno esigenti di tenere alto l’umore. Cambia completamente la musica in serata, vivacizzata da persone davvero molto simpatiche. Nuovi incontri.

Questo è l'oroscopo di oggi, 10 gennaio 2024.

