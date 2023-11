Oroscopo del giorno di sabato 11 novembre: le previsioni del weekend

Amore, lavoro e soldi: tutte le previsioni delle Stelle per sabato 11 novembre.

Oroscopo di oggi, sabato 11 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi stuzzicano i pianeti veloci che transitano nell’opposto segno della Bilancia. In primo piano la sfera affettiva che mostra i suoi lati deboli: divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un gran desiderio di novità e di evasione. Rilassatevi!

Toro

Non tutte le questioni che riguardano lavoro e rapporti amichevoli sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da dubbi e perplessità! Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli: tornerete sui vostri passi. Non appesantite lo stomaco, mangiate con moderazione e soprattutto intavolate le eventuali discussioni “fuori pasto”.

Gemelli

La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Un po’ di gratitudine, comunque, va alla Luna in Bilancia, un segno amico, che ricarica e incoraggia. Non manca la voglia di dimostrare di che pasta siete fatti e… cosa siete capaci di fare. Ma evitate le competizioni e la smania di stravincere! La vita sociale è intensa e le nuove conoscenze stimolanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna. Nel lavoro non riuscite a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzare e dare giudizi. In amore avete gatte da pelare: spiegazioni e rassicurazioni da offrire al partner. Non si escludono neppure problemi digestivi.

Leone

Siete in una fase di consolidamento, di rafforzamento delle vostre posizioni professionali. Mercurio e Venere armonici conferiscono sostanza e spessore alla vostra creatività. Siete lanciatissimi verso traguardi che sembrano sempre più vicini e sempre più allettanti! L’amore e l’eros sono di qualità. Incontri da non prendere sottogamba per i single.

Vergine

Siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli! Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento, evitate di fantasticarci sopra. Non ponete limiti alla fantasia e alla voglia di amare, ma non affidatevi pigramente all’iniziativa altrui: corteggiate e… conquisterete!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ringalluzziti dalla Luna nel segno, oggi trovate tutto divertente, perfino rimanere imbottigliati in mezzo al traffico. Se i problemi ci sono, ci ridete su. Evitando di dar loro peso perderanno carica e potere su di voi! In campo affettivo il vostro sesto senso vi dice che qualcosa di speciale sta per accadervi, e non vi sbagliate: vi aspetta una ventata di novità e tenerezza in coppia.

Scorpione

A volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva certo e consolidato. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare! La forma fisica in questi giorni è in ribasso. Investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi.

Sagittario

Messi da parte i dubbi, le indecisioni grazie alla Luna in Bilancia, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative, grandi progetti. Perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici: in un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio. Lavoro, affari e studi filano per il verso giusto. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 11 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Penalizzati dalla doppia quadratura Luna – Venere oggi siete predisposti a imprevisti e contraddizioni. Un dubbio amletico, poco legittimo, in merito a un affare vi immobilizza in una fase di stallo, facendovi innervosire e perdere un’occasione appetitosa. Cercate di mantenere la calma di fronte a qualsiasi situazione difficile! Battibecchi con la persona amata.

Acquario

Se questa giornata è un’autentica bellezza, buona parte del merito va a Mercurio e alla verve che immancabilmente vi infonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare! Viaggi, tanti contatti, divertimenti per molti di voi. Chi è felicemente in coppia vivrà momenti di grandissimo appagamento e di rara intensità.

Pesci

Giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario: operando con originalità, otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico. Avanti tutta sul fronte amoroso. Luna, Venere e Marte garantiscono momenti di grande trasporto affettivo ed erotico.

