Oroscopo del giorno di mercoledì 20 dicembre 2023: ecco le previsioni segno per segno

Amore, lavoro, soldi e fortuna: ecco le previsioni del giorno del 20 dicembre.

Oroscopo oggi, 20 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info.

Ariete

Oggi gli astri consigliano di prendervela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno, un po’ sotto tono. Potreste trovarvi, infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco, e questo sarebbe davvero molto frustrante. Fate tutto il possibile sia per mantenere in forma il fisico che per esaudire i desideri della persona amata.

Toro

Il buonumore è garantito dalla Luna, armonica al segno. Si prevedono opportunità e gratificazioni per chi opera nelle pubbliche relazioni, si muove nel commercio: l’abilità che dimostrate non è acqua! Il conto in banca per molti di voi è stabile, forse punta al rialzo. Momenti incantevoli, da incorniciare col partner. Single a caccia? Il panorama offre molta selvaggina.

Gemelli

Metterete mano a una miriade di faccende, senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della Luna dissonante, che limita il vostro campo d’azione. Dall’amore potreste ricevere consolazione. In effetti, tutto gira per il meglio: avete la netta percezione che la vostra vita sentimentale poggi su basi solide.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grazie all’aspetto favorevole della Luna in Pesci, la giornata scorre in un carosello d’emozioni davvero… bollenti! Un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbero dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Sul versante dei sentimenti filate con il vento in poppa, a patto che non trasformiate lo slancio emotivo in desiderio di dominio.

Leone

Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Evitate i luoghi inquinati, gli ambienti affollati e non abusate dei farmaci; per un banale fastidio, ricorrete alle terapie naturali.

Vergine

Mettete in conto qualche tensione nella coppia, a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse, ultimamente, avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi il partner vi presenterà il conto! I vostri progetti innovativi non vanno a genio ad una persona influente? Fidatevi del suo giudizio e fate dei piccoli aggiustamenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna odierna vi carica di energia e di inventiva: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Coltiverete il rapporto di coppia con tanto amore e altrettanta passione, i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità.

Scorpione

Oggi non c’è nulla che possa intralciarvi: siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere risultati inimmaginabili. Vi verranno prospettate delle possibilità alle quali, in segreto, pensavate già da tempo; se vi farete valere potrete ottenere più di quanto sperato. Se state vivendo una storia affettiva importante, fate qualcosa di “speciale” per il partner. Deliziosi incontri.

Sagittario

Rimboccatevi le maniche e imparate a far buon viso a cattivo gioco; miscelando diplomazia e astuzia otterrete presto una bella rivincita. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza. Se avete qualche disturbo di stomaco legato ad una cattiva digestione, dopo il pasto sostituite la frutta cruda con quella cotta.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 20 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Navigando in internet, potreste scovare un viaggio “last minute” a prezzi stracciati: bando alle esitazioni, è un’occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Una persona farà da tramite a un incontro che vi coinvolgerà; senza farvi illusioni, coltivate questo rapporto in nome dell’amicizia.

Acquario

La Luna nel secondo campo (quello delle finanze) e Giove non amico segnalano forti uscite di denaro. Tenetelo presente, se avete in programma un giro in centro per acquisti per le festività; effettivamente è probabile che dobbiate affrontare un qualche imprevisto e sforare il budget iniziale. In serata, dolci e appassionate schermaglie amorose faranno un gran bene al cuore.

Pesci

Faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione! Si solleva qualche turbolenza e vi sentirete prima indispettiti e poi addirittura insofferenti nei confronti del vostro partner.

