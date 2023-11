Oroscopo del giorno del 22 novembre: ecco i segni più fortunati

Ecco le previsioni su amore, lavoro, soldi e benessere per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Con la Luna che precede il vostro segno tenete un profilo basso: meglio evitare discussioni con le persone che vi girano intorno e affaticarvi fisicamente! Sconsigliato anche agire d’impulso perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate malleabili e disponibili! Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Toro

La Luna in Pesci vi aiuterà a risolvere questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi finalmente volterete pagina! Avete così tanto entusiasmo, che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte. Desiderosi di novità nella vita a due, non sopporterete più le solite e vecchie abitudini che fanno scivolare tutto nella grigia monotonia.

Gemelli

Giornata un po’ tesa, a causa della Luna in quadratura. In campo professionale quando niente vi sembra chiaro (come in questo momento), vi conviene temporeggiare, guardarvi intorno, non presentare nuovi progetti e navigare a vista… In famiglia, con il partner siate presenti, con i figli protettivi. Trovate del tempo per prendervi cura di una persona anziana di famiglia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete chiara la vostra meta, puntate dritti sull’obiettivo e non guardate in faccia nessuno. Non siete infatti disposti a lasciarvi distrarre prima di aver raggiunto il traguardo e questo è davvero un ottimo modo per concludere la settimana lavorativa. I singoli vanno a ruba come il pane. I più birichini si lasciano tentare da un’avventura. Attenti a non lasciare tracce!

Leone

Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni! Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate. Verranno riconfermati fiducia ed entusiasmo nella coppia. Se siete single, cercate di non essere troppo selettivi: siate disponibili e simpatici.

Vergine

La Luna è lontana transita nell’opposto segno dei Pesci: sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari, che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili, voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato! Non mettete in crisi la vostra coppia per un’avventura di poco conto. Prima di qualsiasi decisione, valutate i pro e i contro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non sprecate questo buon momento lavorativo: bando allora a incertezze, titubanze e timidezze, convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina, è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene! Trascorrete la serata in compagnia degli amici, raccontandovi gli ultimi avvenimenti della vita in un’atmosfera piacevole e distesa.

Scorpione

Gli astri infiammano di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d’amore! Fate leva sull’entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti per i single. Siete tentati di occuparvi di mille progetti? Tornate sui vecchi binari e concentrate le vostre forze puntando solo su questioni importanti. Piacevolissimi i programmi serali.

Sagittario

Giornata con Luna e Nettuno in quadratura: la confusione potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa decisamente problematica. Possibile qualche disordine sul piano alimentare, specie per chi mangia abitualmente fuori casa. Dormite di più..

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 22 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Approfittate della Luna nel terzo Campo per far decollare un ambizioso progetto, lavorativo o personale. Non sprecate questo momento fortunato È ora di spingere il piede sull’acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro! Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare la maniera di calmarlo e trascinarlo in un dialogo costruttivo.

Acquario

La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l’autostima. Dedicherete più tempo a un progetto che vi sta molto a cuore! Buone oggi le capacità di concentrazione. Sensualità e gioia di vivere viaggiano sulla medesima lunghezza d’onda: vi lascerete volentieri trascinare da questo vento tiepido inebriante verso le braccia della persona amata.

Pesci

Con la Luna nel segno farete sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri! Se siete in coppia, siate più pazienti e disponibili a qualche piccolo sacrificio. Se siete single, state alla larga dalle lusinghe di persone troppo distanti da voi.

