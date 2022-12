Oroscopo del giorno, 31 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo del giorno di venerdì 30 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 31 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Quest’ultimo giorno dell’anno vede la Luna proprio nel vostro segno: l’umore è alto e la voglia di divertirvi alle stelle. La gente che vi interessa vi vedrà piuttosto dinamici e riscuoterete incoraggiamento in tutti i campi dell’esistenza, soprattutto quelli legati agli affetti. Buona fortuna! Il 2023, vi aiuterà a sfondare, a far vostri i risultati che da tempo aspettavate.

Toro

Si intensificano le relazioni con chi tiene più a voi. Ci sarà l’occasione di raccogliere informazioni importanti, impreviste e rilevanti. Nel giorno di San Silvestro, l’astro notturno arriva nel segno. C’è maggiore contentezza, rispetto ai giorni scorsi. Nel nuovo anno, riflettori stellari puntati sulla casa (non si esclude un acquisto immobiliare), sulla famiglia, sui figli.

Gemelli

Chiudete bene l’anno, con l’umore brillante e buone notizie. Nota dolente le finanze: in questo periodo le uscite superano le entrate. Attenti! Col partner siete allegri e spensierati, le incomprensioni dei giorni scorsi sembrano lontane mille miglia. Ciò che conta veramente è il presente! Nel nuovo anno occhio all’impulsività e ai cambiamenti poco meditati. Fortuna e successi da agosto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro obiettivo primario è la conquista dell’autonomia in tutti i campi ed ora state raccogliendo i primi frutti della vostra faticosa semina, senza nemmeno rendervene conto, state volando con inconsueta leggerezza verso traguardi sempre più alti. Chi cerca trova! Se siete soli e desiderosi di compagnia, guardatevi intorno: l’amore è molto più vicino di quello che immaginate.

Leone

Chiudete bene l’anno, con l’umore brillante e notizie positive. Nota dolente le finanze: in questo periodo le uscite superano le entrate. Attenti! Col partner siete allegri e spensierati, le incomprensioni del passato sembrano lontane mille miglia. Ciò che conta veramente è il presente! Splendide previsioni per il nuovo anno: sarete i protagonisti della scena zodiacale.

Vergine

Ce la state mettendo tutta ed il vostro prestigio sta aumentando a vista d’occhio. Oggi tutto procede senza intralci, in accordo con i vostri programmi! Vi riusciranno particolarmente bene le operazioni che richiedono metodo e precisione. Quando si tratta di sentimenti, inutile appellarsi all’ordine logico-matematico che tanto vi è caro: in amore, uno più uno può fare? tre!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualche nota negativa non riuscirà a guastare l’atmosfera serena di questo periodo, soprattutto in serata: non trascurate la salute e soprattutto l’aspetto fisico che necessitano di più intense cure. La fase di stand by servirà anche per riprendere fiato dopo giorni faticosi e dare uno scossone al vostro rapporto di coppia. Qualche incertezza sui programmi della serata.

Scorpione

Abbassate la saracinesca del 2022, con l’umore brillante e notizie positive. Nota dolente le finanze: in questo periodo le uscite sono davvero tante. Attenti! La vita affettiva si svolgerà secondo le vostre migliori aspettative. Splendide previsioni per il 2023: le occasioni per affermarvi professionalmente e per dare nuova linfa alla vostra vi sentimentale non vi mancheranno.

Sagittario

Il giorno di San Silvestro vi trova tranquilli, in attesa del naturale corso degli eventi? Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole, giusto in tempo per rallegrare il Capodanno. Le previsioni, del resto, sono magnifiche: cambiamenti positivi nella sfera privata, nuove opportunità nel lavoro soprattutto se avete un’attività legata in qualche modo all’estero.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 30 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro aiutante magico è l’intuito, potente se siete in fase creativa e prezioso se svolgete un’attività di volontariato. Reazioni confuse riguardo a un viaggio, la voglia c’è ma qualcosa vi trattiene dall’acquistare subito il biglietto. Malesseri diffusi, come i piovaschi che vengono e vanno. Nel 2014 tirate i cordoni della borsa e lasciate perdere le complicazioni amorose.

Acquario

Se siete di turno lavorate con passione, come se dal vostro impegno dipendessero le sorti dell’azienda e del mondo. In un certo senso avete ragione, dal cappello a cilindro sfoderate intuizioni e capacità inattese! Impegnatissimi, assorbiti da mille interessi, ai sentimenti pensate poco, finendo col trascurare la persona amata. Anche il Capodanno passerà in secondo piano.

Pesci

Non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio il Capodanno! Sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l’interesse delle persone che incontrerete. In ambito affettivo, l’intesa con la persona amata sarà eccellente da tutti i punti di vista. Non mancheranno incontri intriganti per i single e per tutti coloro che amano le novità e l’imprevisto.

