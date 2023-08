Oroscopo del giorno, inizio weekend con la Luna in pesci: previsioni del 4 agosto

Amore, lavoro, soldi: ecco i segni più fortunati secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 4 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con vostra grande sorpresa, sentite il bisogno di vivere l’amore in modo diverso, con maggiore trasporto e intensità: vi scoprite ancora più sensuali. Se siete soli, sentite forte il bisogno di innamorarvi, di buttare il distintivo. Qualcosa del vostro passato familiare ritorna oppure vi impensierisce. Ogni situazione sul lavoro adesso ha bisogno della massima chiarezza.

Toro

Se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi, talvolta, fate degli errori. Accettate gli inviti, partecipate agli eventi sociali, non rinchiudetevi in casa. Sì all’attività fisica, ma senza sforzi eccessivi!

Gemelli

Non fatevi influenzare dall’orgoglio: un po’ di umiltà in più, quando parlate con persone referenziate e importanti, non guasterebbe. Cercate di dominare quell’esuberanza che a volte vi spinge a commettere qualche errore di valutazione. Nonostante abbiate a disposizione un discreto serbatoio di energie, la forma risente del peso della routine mai così impegnativa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cogliete al volo le occasioni di questo giorno! Un invito graditissimo arriverà a sorpresa, per scuotervi da una rilassante pigrizia e per darvi la giusta carica per mettervi subito in pista: vi consentirà di incontrare persone interessanti, importanti e sicuramente utili in futuro. Viaggerete o visiterete una mostra fotografica, oppure andrete a ballare, al cinema o a un concerto.

Leone

Arriva il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti siano stati rispettati. Sembra il giorno giusto anche per mettere a fuoco un progetto o un programma che vi preme molto. Sotto il profilo sentimentale qualcuno capirà qual è il partner giusto, altri decideranno d’interrompere una relazione in crisi, ormai giunta al capolinea.

Vergine

La Luna vi rema contro: se vi piace essere messi alla prova, oggi sarete soddisfatti. Saprete prendere le decisioni giuste, mostrando a tutti i vostri numeri! Anche in famiglia, ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine, grazie al vostro contributo. Se la vostra forma fisica non vi soddisfa, potrete correggere ciò che di voi non vi piace. Dedicate cure speciali ai capelli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro inappagabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale, che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni di sopravvivenza: seguite con più oculatezza le vostre finanze. Seguire un ritmo di vita sano e regolare vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Non siate pigri, fate movimento.

Scorpione

La presenza della Luna in Pesci vi offre la possibilità di finire bene la settimana. Calmi e sereni come non mai, tutto vi apparirà più semplice. Avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato! L’egoismo del partner v’infastidisce, ma oggi saprete affrontare l’argomento in modo costruttivo, facendogli capire dove sbaglia.

Sagittario

La Luna in Pesci vi rema apertamente contro, intervenendo sull’umore; in compenso, avrete modo di riscoprire il valore ineguagliabile della vera amicizia. Possibili disguidi nella professione: non trascurate i dettagli, cercate di essere precisi e puntuali. Possibili contrasti in casa, anche quando sarebbe il caso di lasciar perdere e di dedicarvi a cose più importanti.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 4 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Date un taglio alle ansie immotivate: andrà tutto per il meglio in ambito professionale e i vostri piani saranno apprezzati da chi di dovere. In famiglia si respira un buonissimo clima e il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Il buonumore e l’ottimismo fanno miracoli, ma le energie fisiche continuano a scarseggiare. Rallentate i ritmi, non stancatevi troppo.

Acquario

Venere in opposizione invita alla prudenza nelle faccende a carattere finanziario; la vostre tasche minacciano di riempirsi di buchi, se non state molto attenti a spendere, a gestire il vostro denaro. Mettete in conto qualche invidia, qualche voce maligna nell’ambiente di lavoro: ignoratela! Prendete per il giusto verso il partner e otterrete una verità che aspettate da tempo.

Pesci

Da ieri la Luna transita nel vostro segno: stabilizza le vostre emozioni e offre basi concrete ai vostri progetti. Giornata sì anche per gli investimenti e gli affari immobiliari. Non fatevi sfuggire un’occasione! Successi in vista anche nel sociale. Difficile resistervi, soprattutto ora che la bella stagione aumenta il vostro fascino; un’amicizia prende spazio, forse è qualcosa di più.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay