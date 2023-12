Oroscopo del giorno dell’8 dicembre: ecco i segni fortunati del ponte dell’Immacolata

Amore, soldi e fortuna: le previsioni dell'oroscopo segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non trascurate gli amici, che spesso sono una risorsa importante per l’ascolto, la comprensione, la vicinanza, il conforto che vi possono offrire. Non rimandate ancora un programma di viaggio o di svago con gli amici di sempre: vi divertirete! In ambito amoroso, provate a esprimere di più le vostre necessità; vi sentirete meglio e riuscirete a far star bene anche il partner.

Toro

Per voi un noto adagio: “chi va piano, va sano e va lontano”. Usate la tattica dei piccoli passi: sarà più semplice raggiungere la meta e, cammin facendo, cambierete diverse cose in meglio. Siete single? Secondo le stelle, non lo rimarrete a lungo. Cercate di rimettervi in forma, dando un taglio agli eccessi a tavola e introducendo tanta frutta, verdura e cereali biologici.

Gemelli

Ritroverete l’entusiasmo di sempre, il senso dell’humour e una certa vivacità mentale, nonché la voglia di comunicare con gli altri: ottime premesse per trascorrere una giornata entusiasmante! Riprende slancio e quota anche la vita di coppia, grazie a un dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Avranno successo gite, viaggi e vacanze all’estero.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fase astrale insignificante, che non promette né gioie né dolori. Quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente ed eventualmente utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. Inutile quindi scalpitare, premere sull’acceleratore, cercare idee brillanti e risposte dalla persona amata!

Leone

La giornata scorre all’insegna della soddisfazione. Puntate sulle amicizie: vi doneranno tutto l’affetto e il riconoscimento che desiderate! Navigherete in nuove acque e affronterete qualche rischio senza tirarvi indietro, anzi con un sorriso. La Luna in Bilancia vi renderà inclini a una serena stabilità. Se siete single, i vostri slanci ardenti saranno accolti come meritano.

Vergine

I pianeti si accordano per garantire ottimi risultati a chi è alle prese con decisioni di una certa importanza. Giove vi aiuterà a dare il meglio sia nella forma che nella sostanza, Plutone farà affiorare la vostra grinta e le capacità di concentrazione. Siete in coppia? L’intesa vi farà sentire realizzati e renderà la vostra vita degna di essere vissuta. Single? Cambiate strategia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna nel segno stringe la mano al Sole e a Marte. Non ci sono più dubbi, siete i protagonisti assoluti di questa giornata! Non mancheranno i successi sociali, tanto meno quelli sportivi se praticate a livello agonistico uno sport. Ottime performance in camera da letto, per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Visite a mostre, musei, città arte. Gite, viaggi per molti.

Scorpione

Vi siete resi conto ancora una volta che nella vita niente è casuale. Desideravate qualcosa che alla fine è arrivato quando non l’aspettavate più: volevate realizzare un sogno, poi avete incontrato chi poteva concretamente aiutarvi a concretizzarlo. Scrollatevi di dosso ogni pigrizia, ogni incertezza e buttatevi con entusiasmo nello sport. Hobby, interessi artistici.

Sagittario

Tempo di brevi vacanze: cresce in molti il desiderio di partire per una breve vacanza e godersi una meritata interruzione. Mercurio e Luna potrebbero essere pianeti amici e sinceri e creare tutta una serie di opportunità di divertimento e di spensieratezza. Godetevela! Col partner siete meno disponibili del solito, anche se l’eros promette fuochi d’artificio. Incontri emozionanti per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 8 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna in Bilancia, un imprevisto o un malessere passeggero è più che probabile. La sua ostilità non turberà il vostro cielo in questo periodo azzurro intenso, sia per quanto riguarda le faccende sentimentali che finanziarie. Con Saturno nel segno che precede il vostro, controllate la postura della schiena quando siete seduti o quando vi mettete al volante. Prudenza!

Acquario

Gli astri che contano vi strizzano l’occhiolino… Il vostro atteggiamento loquace vi aprirà molte strade: grazie alla vostra simpatia e alla vostra verve non passerete inosservati. Se siete single, saprete tessere una tenera rete intorno alla persona che intendete avvicinare e legare a voi. Chi è in coppia sarà audace e disinvolto. Gite, viaggi all’estero, vacanze per molti.

Pesci

Vi sentirete bene, in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità finalmente negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di dolce soddisfazione! Divertitevi col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e l’attività sportiva.

