Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 dicembre: i segni fortunati

Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo oggi, 9 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. In amore, giocate d’astuzia; un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni del partner. Rilassatevi.

Toro

Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell’orbita di nuovi interessi e conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive; siate scaltri e utilizzate al meglio la vostra immagine. Se state vivendo una storia d’amore, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: una cenetta a due potrebbe avere l’effetto sperato.

Gemelli

Dovete accettare quello che le stelle hanno in serbo per voi, anche se si tratta di una giornata caratterizzata da tanta noiosa routine. Trovate un modo per rendere più vivace l’atmosfera. Data la vostra fervida fantasia, non vi sarà difficile! Forse la persona amata non ha tutti i torti, quando vi accusa di tenere al vostro lavoro molto più che alla vita privata. Urge un riassetto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

In una questione di lavoro, rischiate di fare un passo avanti e uno indietro: fermatevi a riflettere e chiaritevi le idee una volta per tutte. Nel privato, prendete in considerazione anche le esigenze altrui e cercate di mediarle con le vostre. L’intesa di coppia non sarà perfetta, ritmi e gusti non andranno in sintonia. Non perdetevi in dettagli insignificanti, badate al sodo.

Leone

L’unico problema che avrete oggi sarà l’imbarazzo della scelta: proposte e inviti saranno così numerosi da mandarvi in confusione. Sarete attratti dal fascino di una persona conosciuta da poco, con la quale trascorrerete bei momenti. Unitevi, per una sera, ad un gruppo di amici che frequentano un corso di ballo; se vi piacerà, potrete pensare di iscrivervi anche voi.

Vergine

In transito in Gemelli la Luna interferisce sull’umore. Frequentare nuovi ambienti non basterà a farvi dimenticare le noie quotidiane; nei rapporti con i familiari, cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e di ripicca. Dovreste scaricare le tensioni praticando uno sport leggero, o meglio ancora una disciplina orientale che calma il corpo e la mente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna contrastante porterà situazioni che vi limiteranno o che vi costringeranno a distogliere la vostra attenzione da un obiettivo che state puntando. Non prendetevela se non avrete un pieno e immediato successo nelle vostre iniziative! Se siete innamorati, il rapporto con la persona amata diventerà più serio e concreto di prima: parlerete a lungo e vi divertirete insieme.

Scorpione

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono grandi soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata.

Sagittario

Un attento autocontrollo e un po’ di circospezione vi piloteranno indenni attraverso un’area perturbata da astri importanti disarmonici. Evitate discussioni in famiglia e sul lavoro, non cadete nella trappola delle provocazioni. Se volete stringere, realizzando qualcosa di concreto, non esitate! I consigli di una persona esperta sono preziosi, la sua visuale è a vasto raggio.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 9 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non c’è niente da fare: siete dei vincenti e riuscite a dare il massimo, in termini d’intelligenza, comunicativa ed entusiasmo! Ci saranno numerose occasioni, sia per godere della compagnia sempre più piacevole del partner, sia per gustare la compagnia di persone interessanti con la persona amata al proprio fianco. State leggeri a tavola, dormite le giuste ore di sonno.

Acquario

Gli astri vi riservano privilegi in tutti gli ambiti della vostra vita. Portano soluzioni facili, novità, occasioni brillanti e risultati interessanti per la maggior parte di voi, anche di tipo finanziario. Se siete in coppia vivrete l’amore come magica miscela di passione erotica e profonda amicizia. La Luna suggerisce di ritagliarvi uno spazio tutto per voi, per gli hobby e il riposo.

Pesci

La vita affettiva e quella sociale saranno arricchite da elementi di novità, che le renderanno molto più attraenti, eccitanti e gioiose: la vostra abilità vi permetterà anche di entrare a far parte di ambienti piuttosto esclusivi. E in amore? Per far colpo su una persona che si mostra poco ricettiva al vostro famoso fascino, darete libero sfogo al vasto repertorio personale.

