Oroscopo 9 novembre: previsioni per tutti i segni zodiacali

Amore, soldi e fortuna: ecco le previsioni del giorno per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 9 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata intensa sotto ogni punto di vista, soprattutto se non è il vostro giorno di riposo. Chissà perché tutti cercano proprio voi! Non male il settore amoroso… anche se Venere vi rende un po’ troppo critici ed esigenti per una serata romantica, a lume di candela: potete sempre cambiare programma e optare per il cinema. La diplomazia in questo momento non è il vostro forte!

Toro

Buon giorno. Tempestività e incisività vi guideranno nel cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato. Un pizzico di volontà in più e potreste davvero dare una svolta significativa alla vostra vita: non indugiate! E per quanto riguarda l’amore? Saprete essere seducenti, verso il partner se siete in coppia, verso chi piace se siete singoli, per scelta o per forza di cose.

Gemelli

Avreste voluto fare o ottenere di più, ma per un motivo o per un altro non ce l’avete fatta e ora vi sentite forse un po’ delusi; con la Luna quadrata al vostro segno cercate di non prendervela, spiccherete il volo un’altra volta. Non sempre tutto si incastra a perfezione, abbiate quindi pazienza; forse dovrete aspettare più del previsto, perciò moderate l’agitazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in Vergine, amica, tiene in equilibrio la vostra emotività; una bella occasione è in arrivo, ovviamente per chi la sa riconoscere e cogliere! La cura dei rapporti familiari passa in prim’ordine, saprete rispondere a tutte le loro esigenze. Fate una sorpresa al partner, invitandolo in un ristorantino ‘speciale’. Fatevi perdonare: negli ultimi tempi l’avete un po’ trascurato.

Leone

Gli amici non sembrano mai sazi della vostra compagnia e cercano di coinvolgervi in ogni progetto per movimentare questo sabato. Lusingati e felici di queste attenzioni, badate però a non svuotare portafoglio e bancomat, e a trascurare partner e familiari. Lo stomaco sarà il vostro punto debole: prendetevi cura di voi stessi con maggior attenzione sul piano alimentare.

Vergine

Vi sentite fortunati e in forma smagliante, e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta a operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti tutto è possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti, vivere una splendida avventura. Insieme al partner e agli altri farete cose piacevoli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna in Campo dodicesimo. Riaffiora una certa insicurezza affettiva che vi porta a mettere in secondo piano le vostre esigenze, vuoi per spirito di sacrificio, vuoi per paura di perdere ciò che avete conseguito. Recuperate velocemente la vostra autostima e lasciate passare questo sabato senza fare mosse troppo azzardate! Massima attenzione alla salute e al denaro.

Scorpione

Non tutto girerà per il verso giusto, colpa di un quadro astrale poco favorevole, ma anche del vostro temperamento, oggi, particolarmente suscettibile. In campo amoroso non cercate di entrare in competizione con il partner: non cedete alla tentazione di dimostrargli quanto siete bravi, anche nel cercare d’andare d’accordo. Rallentate i ritmi, non forzate con lo sport.

Sagittario

State girando in tondo, senza combinare nulla: fate una pausa ed esaminate in profondità le situazioni che non soddisfano. Con la Luna in Vergine non si può certo affermare che questo giorno sarà una meraviglia sotto il profilo sentimentale. Attenti, quindi. Un piccolo imprevisto potrà farvi modificare un programma, mentre le amicizie potranno dimostrarsi davvero sincere.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 9 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ora state pensando a nuovi progetti, con la Luna in perfetta sintonia con il vostro segno: le idee vi arrivano dirette e spontaneamente. Non sarà molto difficile coinvolgere gli altri, anche perché ci sapete fare e il vostro entusiasmo è sempre inarrestabile… Le emozioni saranno intense e su tutte svetterà una sensualità accesa di fantasia che renderà la serata inebriante.

Acquario

Prima di convincere gli altri, dovrete convincere voi stessi che quello che state facendo è ciò che desiderate; in questa giornata avrete una buona intuizione che vi aiuterà a non commettere errori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la giornata sarà sostanzialmente positiva. Siete felicemente in coppia? Serata e nottata assicurano una splendida intesa con il partner.

Pesci

Ansia e irrequietezza da calmare al più presto, se non volete che l’agitazione rovini la vostra giornata appesantita dalla Luna negativa: la vostra sensibilità è a fior di pelle, e potreste reagire in modo esagerato a una battuta sarcastica. Una pizza in compagnia degli amici è sempre meglio che rimanere a casa di fronte alla tivù. Certo, nella solitudine si riflette meglio.

